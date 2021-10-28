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МАЗ и БелАЗ подали иски против европейских санкций. Как обсуждали импортозамещение в Доме правительства?

28 октября 2021 11:18
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Новости Беларуси. Работа промышленного комплекса, цифровизация экономики, использование электроэнергии и развитие нефтехимической отрасли. Стратегические для страны вопросы обсуждались 28 октября в Овальном зале Дома правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МАЗ и БелАЗ подали иски против европейских санкций. Как обсуждали импортозамещение в Доме правительства?-1

Здесь прошло совместное заседание двух палат белорусского парламента. Эта встреча – своеобразный отчет Совмина о проделанной работе перед парламентским корпусом. В условиях давления со стороны коллективного Запада много внимания уделили тому, какие предпринимаются антисанкционные меры. Так, стало известно, что отечественные флагманы МАЗ и БелАЗ подали иски в европейские инстанции с требованием аннулирования ограничительных мер.

МАЗ и БелАЗ подали иски против европейских санкций. Как обсуждали импортозамещение в Доме правительства?-4

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Уделено внимание вопросам импортозамещения, потому что не секрет, все понимают, о чем идет речь – о так называемых секторальных санкциях. Мы экспортоориентированная страна, продаем очень много за пределы. Соответственно, в нашу продукцию входят и комплектующие из других стран. Поэтому прозвучали очень конкретные ответы, где мы сейчас очень резко наращиваем замещение этих комплектующих, в том числе это и Минский автомобильный завод, и БелАЗ, и ряд других предприятий.

# Государственная политика в области импортозамещения # общество # Сергей Рачков # Фотофакт

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