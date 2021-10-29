Ведущие сотрудники БГУ получили госнаграды к 100-летию вуза. Участие в заседании приняла Наталья Кочанова

Новости Беларуси. Череда праздничных событий, посвященных вековому юбилею БГУ, продолжается в главном вузе страны. 29 октября сотрудникам университета вручили госнаграды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В торжественном заседании Совета БГУ приняла участие спикер Совета Республики. Наталья Кочанова отметила, что сегодня БГУ – это крупнейший научный и образовательный центр, который признается во всем мире.

Награждение заслуженных сотрудников – финальный аккорд в праздновании векового юбилея. В числе лауреатов – ученые, профессора, деканы, директора институтов вуза. Профессионалы, которые вносят вклад в подготовку высококлассных специалистов и стоят у истоков научных открытий.

Борис Беляев, заведующий отделом космических исследований БГУ:

Мы создаем аппаратуру космическую. Работаем с космонавтами напрямую, с пилотируемой космонавтикой. Шкаплеров Антон Николаевич, который сейчас летает и который снимался в кино, – это наш хороший знакомый. Он работал с нашей аппаратурой на борту МКС. Ну а все остальное – работа, работа и работа.

Тамара Макарова, заведующая кафедрой экологического и аграрного права юрфака БГУ:

У меня много учеников, моих последователей. Собственно говоря, кафедра и есть последователи, потому что я работаю с момента основания кафедры, с момента окончания аспирантуры Белорусского государственного университета. Работать и приумножать знания, учить студентов в Белорусском государственном университете, 100-летие которого мы отмечаем, это огромная честь, гордость, огромная радость. Вы знаете, легко, потому что университет всегда помогает развитию творческих личностей, помогает становлению студентов, будущих специалистов.

Сегодня БГУ входит в топ-300 лучших университетов мира. В его структуре 18 факультетов и 177 кафедр. Вуз готовит кадры для всех отраслей экономики. За век знаний диплом БГУ получили 185 тысяч выпускников. Сейчас ведущий университет страны активно развивает технологии по раскрытию личностного потенциала студентов и делает ставку на новые подходы в образовании. Ректор БГУ: у нас используются новые технологии обучения, не такие традиционные, как это было 50-70 лет назад. Читайте здесь.