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Ведущие сотрудники БГУ получили госнаграды к 100-летию вуза. Участие в заседании приняла Наталья Кочанова

29 октября 2021 12:05
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Новости Беларуси. Череда праздничных событий, посвященных вековому юбилею БГУ, продолжается в главном вузе страны. 29 октября сотрудникам университета вручили госнаграды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В торжественном заседании Совета БГУ приняла участие спикер Совета Республики. Наталья Кочанова отметила, что сегодня БГУ – это крупнейший научный и образовательный центр, который признается во всем мире.

Ведущие сотрудники БГУ получили госнаграды к 100-летию вуза. Участие в заседании приняла Наталья Кочанова-1

Награждение заслуженных сотрудников – финальный аккорд в праздновании векового юбилея. В числе лауреатов – ученые, профессора, деканы, директора институтов вуза. Профессионалы, которые вносят вклад в подготовку высококлассных специалистов и стоят у истоков научных открытий.

Ведущие сотрудники БГУ получили госнаграды к 100-летию вуза. Участие в заседании приняла Наталья Кочанова-4

Борис Беляев, заведующий отделом космических исследований БГУ:
Мы создаем аппаратуру космическую. Работаем с космонавтами напрямую, с пилотируемой космонавтикой. Шкаплеров Антон Николаевич, который сейчас летает и который снимался в кино, это наш хороший знакомый. Он работал с нашей аппаратурой на борту МКС. Ну а все остальное – работа, работа и работа.

Ведущие сотрудники БГУ получили госнаграды к 100-летию вуза. Участие в заседании приняла Наталья Кочанова-7

Тамара Макарова, заведующая кафедрой экологического и аграрного права юрфака БГУ:
У меня много учеников, моих последователей. Собственно говоря, кафедра и есть последователи, потому что я работаю с момента основания кафедры, с момента окончания аспирантуры Белорусского государственного университета. Работать и приумножать знания, учить студентов в Белорусском государственном университете, 100-летие которого мы отмечаем, это огромная честь, гордость, огромная радость. Вы знаете, легко, потому что университет всегда помогает развитию творческих личностей, помогает становлению студентов, будущих специалистов.

Ведущие сотрудники БГУ получили госнаграды к 100-летию вуза. Участие в заседании приняла Наталья Кочанова-10

Ведущие сотрудники БГУ получили госнаграды к 100-летию вуза. Участие в заседании приняла Наталья Кочанова-12

Сегодня БГУ входит в топ-300 лучших университетов мира. В его структуре 18 факультетов и 177 кафедр. Вуз готовит кадры для всех отраслей экономики. За век знаний диплом БГУ получили 185 тысяч выпускников. Сейчас ведущий университет страны активно развивает технологии по раскрытию личностного потенциала студентов и делает ставку на новые подходы в образовании.

Ректор БГУ: у нас используются новые технологии обучения, не такие традиционные, как это было 50-70 лет назад. Читайте здесь.

Ведущие сотрудники БГУ получили госнаграды к 100-летию вуза. Участие в заседании приняла Наталья Кочанова-15

Напомним, свое 100-летие БГУ отмечает 30 октября. Это событие внесено в список памятных дат ЮНЕСКО, что придает событию международный статус. Сейчас в вузе обучаются 30 тысяч студентов, магистрантов и аспирантов. 4 000 из них приехали из-за рубежа.

# Госнаграды # общество # Наталья Кочанова # Антон Шкаплеров # Борис Беляев # Тамара Макарова # Андрей Король # Фотофакт

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