«Мы рассчитываем на успех». Зампредседателя Мингорисполкома о представительстве Беларуси на «Экспо-2020»

Оксана Семашко, корреспондент: У Минска и Дубая немало общих интересов. Это, конечно же, и медицина, строительство жилья и дорог, туризм и перспективное производство. Кстати, именно сейчас этажом выше проходят деловые переговоры.

Дмитрий Микуленок, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Переговоры еще идут. Предварительный контракт подписан «Коммунаркой», «Минскхлебпром» переговоры проводил, другие наши предприятия. Поэтому это начало активной работы, выставка же будет работать еще пять месяцев, поэтому мы рассчитываем, что, в принципе, нынешний день – это старт. Надеемся, что он будет положительным в целом. Уровень представительства, который был на нашем павильоне, показывает, что интерес этот есть, в том числе и к нашим продуктам, поэтому мы рассчитываем на успех.