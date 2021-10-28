Всю сумму банковских вкладов белорусов будут возмещать теперь в течение недели. Рассказываем подробности

Новости Беларуси. Обсуждать законопроекты сенаторы продолжили в ходе шестой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва. Сегодня, 28 октября, был одобрен законопроект «О туризме», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Рунец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам:

Законопроект направлен на совершенствование правоотношений в области гарантированного возмещения вкладов. Вы знаете, что тема возмещения вкладов физическим лицам очень актуальная. Граждане наши всегда переживают, вернутся ли их вклады в случае банкротства либо ликвидации банковского учреждения. Так вот данный законопроект защищает граждан в этом смысле. Вся сумма банковского вклада будет возвращена. Кроме того, изменен срок. Он уменьшен. Раньше был месяц срок возмещения, сейчас 7 дней.

Помимо этих законов, сенаторы также приняли к сведению документ «Об изменении Декрета Президента по вопросам размещения (распространения) рекламы».