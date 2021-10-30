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Анатолий Исаченко: «Надо больше принимать решений организационных, чтобы ускорить уборку»

30 октября 2021 18:19
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Новости Беларуси. Аграрии мобилизуют силы на уборке кукурузы. Вовремя и без потерь убрать с полей эту важнейшую кормовую культуру – это поручение Президента. Завершение осенне-полевых сельхозработ сейчас под особым контролем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

У аграриев есть несколько дней, чтобы убрать кукурузу. Что для этого делают на полях в Столбцах, читайте здесь.  

Анатолий Исаченко: «Надо больше принимать решений организационных, чтобы ускорить уборку»-1

В Минской области остается убрать на зерно 14 тысяч гектаров кукурузы – 2 200 в среднем успевают за день. В теории в течение недели уборку завершат. Но в каждом хозяйстве ситуация складывается по-своему. Вице-спикер Совета Республики Анатолий Исаченко как уполномоченный Президента по Минской области точечно следит за ходом работ – за два дня объехал шесть районов. Пока мобилизовать усилия у аграриев получается.  

Анатолий Исаченко: «Надо больше принимать решений организационных, чтобы ускорить уборку»-4

Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:  
Надо больше принимать решений организационных, чтобы ускорить уборку в тех хозяйствах, где она задерживается. Что я имею в виду? Первое – это переброска техники, в частности комбайнов. Как здесь, в Столбцовском районе, в это хозяйство перебросили от соседей комбайны и усилили уборку кукурузы на зерно. Второе – надо, конечно же, смотреть за отвозкой зерна, чтобы тоже комбайны не простаивали.  

# Сельское хозяйство # общество # Анатолий Исаченко # Яна Шипко # Фотофакт

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