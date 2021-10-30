Анатолий Исаченко: «Надо больше принимать решений организационных, чтобы ускорить уборку»

Новости Беларуси. Аграрии мобилизуют силы на уборке кукурузы. Вовремя и без потерь убрать с полей эту важнейшую кормовую культуру – это поручение Президента. Завершение осенне-полевых сельхозработ сейчас под особым контролем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У аграриев есть несколько дней, чтобы убрать кукурузу. Что для этого делают на полях в Столбцах, читайте здесь.

В Минской области остается убрать на зерно 14 тысяч гектаров кукурузы – 2 200 в среднем успевают за день. В теории в течение недели уборку завершат. Но в каждом хозяйстве ситуация складывается по-своему. Вице-спикер Совета Республики Анатолий Исаченко как уполномоченный Президента по Минской области точечно следит за ходом работ – за два дня объехал шесть районов. Пока мобилизовать усилия у аграриев получается.