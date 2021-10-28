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Законопроект о туризме одобрили белорусские сенаторы. Защита прав отдыхающих в приоритете

28 октября 2021 16:56
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Новости Беларуси. Обсуждать законопроекты сенаторы продолжили в ходе шестой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва. Сегодня, 28 октября, был одобрен законопроект «О туризме», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Законопроект о туризме одобрили белорусские сенаторы. Защита прав отдыхающих в приоритете-1

Задача – определить основные принципы, цели и расставить приоритеты в госрегулировании туризма. А также ввести в практику исполнение туроператором обязательств по договорам оказания услуг в области международного выездного туризма.  

Законопроект о туризме одобрили белорусские сенаторы. Защита прав отдыхающих в приоритете-4

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию:  
Данным законопроектом предусмотрена финансовая ответственность туроператоров. Это может быть страхование, это могут быть и какие-то фонды туроператоров, это могут быть и банковские гарантии. Мы также, кроме этого, еще предусматриваем и урегулирование споров между туроператорами и потребителями туристических услуг.  

Всю сумму банковских вкладов белорусов будут возмещать теперь в течение недели. Рассказываем подробности.  

# Государственная политика в сфере туризма # Туризм # Виктор Лискович # Татьяна Рунец # Фотофакт

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