Законопроект о туризме одобрили белорусские сенаторы. Защита прав отдыхающих в приоритете

Новости Беларуси. Обсуждать законопроекты сенаторы продолжили в ходе шестой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва. Сегодня, 28 октября, был одобрен законопроект «О туризме», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задача – определить основные принципы, цели и расставить приоритеты в госрегулировании туризма. А также ввести в практику исполнение туроператором обязательств по договорам оказания услуг в области международного выездного туризма.

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

Данным законопроектом предусмотрена финансовая ответственность туроператоров. Это может быть страхование, это могут быть и какие-то фонды туроператоров, это могут быть и банковские гарантии. Мы также, кроме этого, еще предусматриваем и урегулирование споров между туроператорами и потребителями туристических услуг.