Лучше всего пройтись по ней утюгом. А как ещё можно продезинфицировать маску?

Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Как правильно выбрать антисептики? Какое содержание этилового спирта должно быть?
Оксана Зубарь, медицинский сотрудник, фармацевт:
65-75 %. В аптеке все продаются антисептики нужной концентрации.
Виктор Мазуркевич, психолог:
Я вас дополню. Туалетная вода, до 85 % содержания спирта.
Татьяна Савчик:
То есть это одеколоны еще какие-то?
Виктор Мазуркевич:
Одеколончик меньше, чем в туалетной воде. Но туалетная вода – 83, 85, до 90 % содержания. Вот я пришел в маске домой, я ее положил, обработал туалетной водой. На завтра я взял другую, третью маску. Эта лежит, она высохла – все.
Татьяна Савчик:
А это достаточная дезинфекция? Как-то постирать?
Оксана Зубарь:
Нет, недостаточно.
Виктор Мазуркевич:
Почему?
Оксана Зубарь:
Потому что антисептик работает в наливе, должна быть пленочка антисептика, создаваться. Попшикать – это аэрозоль. Как бы либо вы замачиваете тогда полностью в этом.
Виктор Мазуркевич:
Она стала мокрая, она влажная стала. Что осталось? Влажная маска.
Оксана Зубарь:
Вполне возможно, что какой-то процент погибнет. Всегда лучше что-то, чем ничего.
Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:
А может быть маску лучше обрабатывать паром, утюгом? Или тоже вирус не будет побежден?
Оксана Зубарь:
Лучше всего, конечно, пройтись по ней утюгом. Если она тканевая и выдержит температуру – это лучше всего.
Александра Каштанова:
Да, я про многоразовые говорю маски.
Татьяна Савчик:
Опять-таки это мы делаем в конце рабочего дня или вообще в целом? А весь день мы ходим и мусолим одно и то же?
Виктор Мазуркевич:
Под ультрафиолетовую лампу положить, под ультрафиолет.
Оксана Зубарь:
Ультрафиолет тоже помогает.
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