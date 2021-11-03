Лучше всего пройтись по ней утюгом. А как ещё можно продезинфицировать маску?

Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Как правильно выбрать антисептики? Какое содержание этилового спирта должно быть? Оксана Зубарь, медицинский сотрудник, фармацевт:

65-75 %. В аптеке все продаются антисептики нужной концентрации. Виктор Мазуркевич, психолог:

Я вас дополню. Туалетная вода, до 85 % содержания спирта. Татьяна Савчик:

То есть это одеколоны еще какие-то? Виктор Мазуркевич:

Одеколончик меньше, чем в туалетной воде. Но туалетная вода – 83, 85, до 90 % содержания. Вот я пришел в маске домой, я ее положил, обработал туалетной водой. На завтра я взял другую, третью маску. Эта лежит, она высохла – все. Татьяна Савчик:

А это достаточная дезинфекция? Как-то постирать?

Оксана Зубарь:

Нет, недостаточно. Виктор Мазуркевич:

Почему? Оксана Зубарь:

Потому что антисептик работает в наливе, должна быть пленочка антисептика, создаваться. Попшикать – это аэрозоль. Как бы либо вы замачиваете тогда полностью в этом. Виктор Мазуркевич:

Она стала мокрая, она влажная стала. Что осталось? Влажная маска. Оксана Зубарь:

Вполне возможно, что какой-то процент погибнет. Всегда лучше что-то, чем ничего.