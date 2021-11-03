Прямой эфир

Лучше всего пройтись по ней утюгом. А как ещё можно продезинфицировать маску?

03 ноября 2021 14:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Лучше всего пройтись по ней утюгом. А как ещё можно продезинфицировать маску?-1

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Как правильно выбрать антисептики? Какое содержание этилового спирта должно быть? 

Оксана Зубарь, медицинский сотрудник, фармацевт:
65-75 %. В аптеке все продаются антисептики нужной концентрации. 

Виктор Мазуркевич, психолог:
Я вас дополню. Туалетная вода, до 85 % содержания спирта.

Татьяна Савчик:
То есть это одеколоны еще какие-то?

Виктор Мазуркевич:
Одеколончик меньше, чем в туалетной воде. Но туалетная вода – 83, 85, до 90 % содержания. Вот я пришел в маске домой, я ее положил, обработал туалетной водой. На завтра я взял другую, третью маску. Эта лежит, она высохла – все.

Татьяна Савчик:
А это достаточная дезинфекция? Как-то постирать?

Лучше всего пройтись по ней утюгом. А как ещё можно продезинфицировать маску?-4

Оксана Зубарь:
Нет, недостаточно.

Виктор Мазуркевич:
Почему?

Оксана Зубарь:
Потому что антисептик работает в наливе, должна быть пленочка антисептика, создаваться. Попшикать – это аэрозоль. Как бы либо вы замачиваете тогда полностью в этом.

Виктор Мазуркевич:
Она стала мокрая, она влажная стала. Что осталось? Влажная маска.

Оксана Зубарь:
Вполне возможно, что какой-то процент погибнет. Всегда лучше что-то, чем ничего.

Лучше всего пройтись по ней утюгом. А как ещё можно продезинфицировать маску?-7

Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:
А может быть маску лучше обрабатывать паром, утюгом? Или тоже вирус не будет побежден?

Оксана Зубарь:
Лучше всего, конечно, пройтись по ней утюгом. Если она тканевая и выдержит температуру – это лучше всего.

Александра Каштанова:
Да, я про многоразовые говорю маски.

Татьяна Савчик:
Опять-таки это мы делаем в конце рабочего дня или вообще в целом? А весь день мы ходим и мусолим одно и то же?

Виктор Мазуркевич:
Под ультрафиолетовую лампу положить, под ультрафиолет.

Оксана Зубарь:
Ультрафиолет тоже помогает.

Влияют ли ковидные ограничения на людей и как не впасть в депрессию? Спросили у психолога – подробнее здесь.

# Коронавирус # общество # Виктор Мазуркевич # Татьяна Савчик # Оксана Зубарь # Александра Каштанова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Мы рассчитываем на успех». Зампредседателя Мингорисполкома о представительстве Беларуси на «Экспо-2020»
03 ноября 2021 14:07

«Мы рассчитываем на успех». Зампредседателя Мингорисполкома о представительстве Беларуси на «Экспо-2020»

«Будут определённые элементы упрощённого поступления». Игорь Петришенко рассказал, чему учат в детском технопарке
03 ноября 2021 14:05

«Будут определённые элементы упрощённого поступления». Игорь Петришенко рассказал, чему учат в детском технопарке

Влияют ли ковидные ограничения на людей и как не впасть в депрессию? Спросили у психолога
03 ноября 2021 13:59

Влияют ли ковидные ограничения на людей и как не впасть в депрессию? Спросили у психолога