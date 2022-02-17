Захват Украины и российские военные базы. Лукашенко ответил на самые острые политические вопросы последних недель

Новости Беларуси. В Беларуси нет необходимости создавать российские военные базы. Об этом заявил Александр Лукашенко, посещая учение «Союзная решимость – 2022». Главнокомандующий следил за ходом маневров на полигоне Осиповичский в Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь Президенту доложили о выполнении боевых задач в рамках замысла учения. Александр Лукашенко также ознакомился с действием совместной группировки ракетных войск. Президент также ответил на вопросы журналистов, в том числе иностранных. Ожидаемо коснулись самого популярного и абсурдного медиавброса последних недель – несостоявшегося «нападения на Украину с территории Беларуси». О ходе масштабных военных учений и о том, как Президент учит реагировать на фейки, – в репортаже Виктории Ходосок.

Виктория Ходосок, политический обозреватель:

К «Союзной решимости» мировое внимание по-прежнему более чем пристальное. И это несмотря на то, что белорусско-российское учение уже близится к финалу. Но у противников союзной силы все еще «подгорает». Особенно у украинской власти, для которой военные маневры – страшный сон. Мысль о том, что Россия вот-вот да нападет на Украину, никуда не исчезла. Понятно же, кто не только подливает масло в огонь, но еще и военной силой помогает. Причем не только Украине. Даты «захвата» называют самые разные. В общем, сами пока еще не определились. Зато четко день в день с применением западного оружия начали свои учения в ответ на белорусско-российское. То, что Президент лично проинспектирует ход учения, было понятно сразу. Единственное – в какой день? И вот, на полигон Осиповичский Александр Лукашенко приехал накануне визита в Москву. Ведь «Союзная решимость – 2022» станет одной из главных тем разговора нашего Президента с Владимиром Путиным.

Прежде чем на полигоне разыграется бой согласно легенде, Александр Лукашенко обсуждает технику. Речь о наших «Полонезах» и российских «Искандерах». Белорусский «Полонез» на вооружении нашей армии уже не первый год. Ракетная система позволяет поражать назначенные объекты в радиусе до 300 километров. Что до «Искандеров», то цели ракетных комплексов – системы ПВО и ПРО противника, командные пункты узлов связи, самолетов и вертолетов. А точнее, их уничтожение. Дальность пуска – до 500 километров. Российская армия практически полностью перевооружилась на ракетные комплексы «Искандер». Впрочем, на вооружении нашей такая техника тоже должна быть. Президент не раз об этом говорил. В Беларуси, кстати, есть региональная группировка, в состав которой входит ракетный комплекс «Искандер».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

«Искандеры» – оружие хорошее. Я знаю, это машины хорошие. Наши «Полонезы» по дальности не дотягивают до этого, хотя испытывали – стреляют точно. Делаем новую ракету к этой машине. Думаю, поможете нам, чтобы быстрее это сделать, чтобы не телепались. С президентом России мы об этом договорились. Поэтому вам прежде всего спасибо за то, что перебросили к нам эту технику. И для нас очень важно создать учебный центр в Беларуси, чтобы вы обучили наших ребят пользоваться этой техникой. А дальше отработка маневров на деле. Благо, это всего лишь так называемый розыгрыш тактического эпизода. Итак, в бой вступают десантники, ракетные войска, артиллерия и авиация. Противник высадился в районе реактивных и ракетных подразделений союзной силы. Ответ – незамедлительная реакция. В небо поднимаются истребители поколения 4++ Су-35СМ. Проведя зачистку, к уничтожению противника подключаются Як-130 и Су-25. Штурмовики наносят ракетно-бомбовые удары. Завершают разгаром врага уже на земле – ракетная артиллерия, расчеты гаубиц Д-30 и самоходная артиллерийская установка «Нона».

За всеми маневрами 17 февраля наблюдали не только журналисты президентского пула, но и зарубежная пресса, которая время от времени не скупится на особо красочные слова, когда рассказывает о нашей стране. И несмотря на ну очень капризную погоду, энтузиазм журналисты не теряли. Один из первых вопросов – когда вернутся российские войска в места постоянной дислокации. На него Александр Лукашенко уже отвечал. Буквально в начале недели. Но, видимо, ответ не всех устраивает. Лукашенко о белорусско-российском учении: «Столько, сколько надо, столько и будут находиться здесь Вооруженные Силы». Читайте здесь. Конечно, не обошлось и без вопроса про мнимую российскую агрессию. Ее цель – захват Украины. А Беларусь – якобы плацдарм для тщательной отработки всех маневров перед оккупацией украинских земель. И что интересно, вопрос от журналиста американской прессы. Это в то время, когда военные НАТО не прекращают прибывать в соседние страны. Лукашенко: в Канаде и Мексике наших Вооруженных Сил нет, поэтому успокойтесь. Подробности тут.