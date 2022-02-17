«Звёзды седьмого неба». Почему этот мультфильм покоряет и взрослых, и детей?

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» – Елена Турова, режиссер, сценарист, педагог. Юлия Артюх, СТВ:

В одном из интервью вы сказали такую фразу, что вы не строите свою работу на западных традициях, ценностях, а ориентируетесь именно на киноленты прошлых лет. Это здорово. И ориентированность ваша на советское кино, советское прошлое, советские мультфильмы, со смыслом, то, что близко нам, близко белорусам, на чем бы хотелось бы чтобы росли и продолжали расти наши дети, это очень важно. Одна из ваших картин «Звезды седьмого неба». Как она родилась?

Елена Турова, режиссер, сценарист, педагог:

«Звезды седьмого неба» – это самый горячий пирожок, картина, которая вышла совсем недавно, в прошлом году состоялась ее премьера. Сначала она состоялась в Минске в Доме кино, а потом через несколько месяцев она состоялась и в московском Доме кино. Картина очень адекватная и востребованная зрителем, то есть после премьер выходили и родители, и дети, мы выслушали самые теплые слова о ней. Я думаю, что корни этой работы принадлежат автору сценария. А у нас автором проекта был Геннадий Давыдько, то есть мы столкнулись со сказкой, которая имела уже неплохую реализацию по крайней мере в Беларуси. То есть она шла как спектакль в театре имени Горького, там, по-моему, Геннадий Давыдько был и режиссером-постановщиком этого спектакля. Она вышла как книжка для детей младшего возраста или для родителей детей младшего возраста, чтобы можно было с детьми играть дома, делать небольшие театральные постановки в младших группах детского садика или дома. Замечательные картинки, яркие, сочные. Тогдашний генеральный директор киностудии Игорь Поршнев, к сожалению, ушел недавно из жизни, он загорелся идеей реализовать эту сказку, книжка у него была в руках яркая, в анимации. Обратился в студию анимационных фильмов уже к Игорю Галиновскому, родилась такая идея на мультстудии: создать проект.

Дело было в том, что там было несколько сложностей. Первая – мы никогда еще до этого не сталкивались с проектом такого объема. Понятно было, что это полнометражный фильм. У нас не очень большая студия, не очень много людей, мы еще не делали полнометражных картин. У нас самый, который можно считать полнометражным фильмом, сказка «Прыгоды Несцеркі» Игоря Волчека. Он делал много лет эту сказку, но он больше поэтапно создавал, как альманах, друг за другом серии, потом их объединили в один блок. А здесь было понятно, что сюжет сквозной от начала до конца, запустить его сейчас на полный метр – это в каком-то смысле обескровить мультстудию, тогда нужно будет работать только на один проект. Другие режиссеры будут простаивать. То есть это техническая проблема, с ней надо было считаться. Было принято очень сложное решение: делать проект поэтапно, пять анимационных фильмов, чтобы каждый фильм имел свое структурирование. Чтобы это был как бы и отдельный фильм, но чтобы потом была возможность их собрать в одну историю, чтобы это был не набор фильмов, а именно одна история. Это очень сложная задача.

С похожей я столкнулась только один раз в жизни, я видела в детстве у мультфильма «Приключения капитана Врунгеля», достаточно известный и веселый фильм, все его видели. И там была похожая, по-моему, история. Я посмотрела, как они решали эту проблему. Они делали текстовые прокладки между сериями, подводку, они их склеили таким образом. Я подумала, что можно попробовать выкрутиться таким образом. Но за годы, когда мы работали над этим проектом, подсказали еще более интересное решение, мы отказались от этих текстовых прокладок. Мы сняли еще небольшую шестую часть, которая как бы склеила между собой эти части, ввели персонажа Звездочета, который рассказывает эту историю и был, как выяснилось, участником этих событий, и его маленького друга Светлячка. И вот Светлячок, который помогает Звездочету рассказывать эту историю, – это персонаж знаковый. Потому что один из самых первых персонажей известных в нашей анимационной студии был именно Светлячок. «Светлячок и Росинка» – фильм Юрия Бутырина. Старый мультик, может, его даже и не помнят зрители, не все помнят, но песенка Светлячка сохранилась. Я думаю, что это тот случай, когда эстафета поколений. И наш фильм «Звезды седьмого неба» оригинален тем, что это фильм-мюзикл. То есть в этом фильме собрано 45 песен, я уже не говорю, сколько музыкальных номеров, потому что есть же музыкальные номера, помимо песен. Юлия Артюх:

Сложная картина.