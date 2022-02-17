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Лукашенко о белорусско-российском учении: «Столько, сколько надо, столько и будут находиться здесь Вооружённые Силы»

17 февраля 2022 10:55
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Новости Беларуси. В Беларуси нет необходимости создавать российские военные базы. Об этом заявил Александр Лукашенко, посещая учение «Союзная решимость – 2022», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главнокомандующий следил за ходом маневров на полигоне Осиповичский в Могилевской области.

Здесь Президенту доложили о выполнении боевых задач в рамках замысла учения. Александр Лукашенко также ознакомился с действием совместной группировки ракетных войск. В ее состав вошли наши «Полонезы» и российские «Искандеры». Электронный пуск ракет продемонстрировали Главнокомандующему. Белорусские и российские военные также разыграли тактический эпизод.

Лукашенко о белорусско-российском учении: «Столько, сколько надо, столько и будут находиться здесь Вооружённые Силы»-1

По легенде, десант противника угрожает уничтожить реактивные и ракетные подразделения Союзного государства. Отпор дают наши ракетные войска, артиллерия, авиация и десант. В распоряжении союзных войск самая современная техника собственного производства. В небе – Су-35С, Як-130 и Ми-24.

Лукашенко о белорусско-российском учении: «Столько, сколько надо, столько и будут находиться здесь Вооружённые Силы»-4

Планы условного врага с земли разрушили подразделения реактивных систем залпового огня «Смерч» и «Ураган», а также расчеты переносных ЗРК «Верба». Завершает разгром противника союзная артиллерия – расчеты гаубиц Д-30 и самоходные установки «Нона».

Лукашенко о белорусско-российском учении: «Столько, сколько надо, столько и будут находиться здесь Вооружённые Силы»-7

После ознакомления с ходом союзного учения Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов. Кроме белорусских СМИ, на полигоне сегодня представители иностранных медиа. Один из вопросов коснулся дальнейшей судьбы совместной группировки войск.

Лукашенко о белорусско-российском учении: «Столько, сколько надо, столько и будут находиться здесь Вооружённые Силы»-10

Сергей Чураков, корреспондент ВоенТВ:
Учение постепенно подходит к концу, но массовая истерия по поводу присутствия российских войск на нашей территории, очевидно, растянется. Как вы думаете, насколько долго она продлится? Как бы вы сами ответили на эти выпады?

Лукашенко о белорусско-российском учении: «Столько, сколько надо, столько и будут находиться здесь Вооружённые Силы»-13

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я уже не единожды отвечал на эти выпады. Сегодня нет необходимости отвечать, потому что все, о чем мы говорили, все это очевидно сейчас. Что касается вывода войск, завтра мы с президентом России, поскольку мы все это затеяли, учения идут не только здесь, в Беларуси, учения идут в Российской Федерации, вот как мы примем завтра решение (вы знаете, мы в Москве встречаемся), так и будет. Что тут неожиданного? Байден за тысячи километров командует подразделением. А здесь десятки тысяч сосредоточено войск. Кто ими управляет? Главнокомандующие – президенты Беларуси и России. Примем решение – выведем за сутки. Примем решение – месяц – будут стоять месяц. Столько, сколько надо, столько и будут находиться здесь Вооруженные Силы. Это наша земля, наша территория, мы здесь работаем, учимся и будем дальше учиться.

# Военные учения # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Джо Байден # Фотофакт

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