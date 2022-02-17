Лукашенко о белорусско-российском учении: «Столько, сколько надо, столько и будут находиться здесь Вооружённые Силы»

Новости Беларуси. В Беларуси нет необходимости создавать российские военные базы. Об этом заявил Александр Лукашенко, посещая учение «Союзная решимость – 2022», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главнокомандующий следил за ходом маневров на полигоне Осиповичский в Могилевской области. Здесь Президенту доложили о выполнении боевых задач в рамках замысла учения. Александр Лукашенко также ознакомился с действием совместной группировки ракетных войск. В ее состав вошли наши «Полонезы» и российские «Искандеры». Электронный пуск ракет продемонстрировали Главнокомандующему. Белорусские и российские военные также разыграли тактический эпизод.

По легенде, десант противника угрожает уничтожить реактивные и ракетные подразделения Союзного государства. Отпор дают наши ракетные войска, артиллерия, авиация и десант. В распоряжении союзных войск самая современная техника собственного производства. В небе – Су-35С, Як-130 и Ми-24.

Планы условного врага с земли разрушили подразделения реактивных систем залпового огня «Смерч» и «Ураган», а также расчеты переносных ЗРК «Верба». Завершает разгром противника союзная артиллерия – расчеты гаубиц Д-30 и самоходные установки «Нона».

После ознакомления с ходом союзного учения Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов. Кроме белорусских СМИ, на полигоне сегодня представители иностранных медиа. Один из вопросов коснулся дальнейшей судьбы совместной группировки войск.

Сергей Чураков, корреспондент ВоенТВ:

Учение постепенно подходит к концу, но массовая истерия по поводу присутствия российских войск на нашей территории, очевидно, растянется. Как вы думаете, насколько долго она продлится? Как бы вы сами ответили на эти выпады?