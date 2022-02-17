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Игорь Луцкий: авторская журналистика себя оправдала. Получаются хорошие общественные лидеры

17 февраля 2022 17:54
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Новости Беларуси. Не ослаблять напор, сохранить и даже усилить позиции. Такое мнение высказал заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на итоговой коллегии Министерства информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Игорь Луцкий: авторская журналистика себя оправдала. Получаются хорошие общественные лидеры-1

Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:  
Я думаю, что авторская журналистика себя оправдала. Из наших журналистов получаются хорошие общественные лидеры, лидеры мнений. Поэтому журналистика наша белорусская в этом смысле серьезно подросла.  

Игорь Луцкий: авторская журналистика себя оправдала. Получаются хорошие общественные лидеры-4

Сегодня в стране более 3 000 средств массовой информации.  

Владимир Перцов: доверие к фейкометам достаточно низкое в нашем обществе. Подробности здесь.  

# СМИ Беларуси # общество # Игорь Петришенко # Владимир Перцов # Игорь Луцкий # Фотофакт

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