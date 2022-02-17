Игорь Луцкий: авторская журналистика себя оправдала. Получаются хорошие общественные лидеры

Новости Беларуси. Не ослаблять напор, сохранить и даже усилить позиции. Такое мнение высказал заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на итоговой коллегии Министерства информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Я думаю, что авторская журналистика себя оправдала. Из наших журналистов получаются хорошие общественные лидеры, лидеры мнений. Поэтому журналистика наша белорусская в этом смысле серьезно подросла.