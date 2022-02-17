Игорь Луцкий: авторская журналистика себя оправдала. Получаются хорошие общественные лидеры

Новости Беларуси. Не ослаблять напор, сохранить и даже усилить позиции. Такое мнение высказал заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на итоговой коллегии Министерства информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Не ослаблять напор, сохранить и даже усилить позиции. Такое мнение высказал заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на итоговой коллегии Министерства информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Я думаю, что авторская журналистика себя оправдала. Из наших журналистов получаются хорошие общественные лидеры, лидеры мнений. Поэтому журналистика наша белорусская в этом смысле серьезно подросла.
Сегодня в стране более 3 000 средств массовой информации.
Владимир Перцов: доверие к фейкометам достаточно низкое в нашем обществе. Подробности здесь.