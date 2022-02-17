Лукашенко: мы с Путиным договорились. Белорусы должны осваивать современное оружие

Виктория Ходосок , политический обозреватель: Как же эволюционирует военное сотрудничество Минска и Москвы? Одиозная пресса то и дело пытается выстраивать логические цепочки. Приводят в пример создание российских военных авиабаз на нашей территории. Якобы учебно-боевые центры (а их уже у нас три) – начало работы в этом направлении. Но Президент все домыслы, которые журналисты хотели бы переформатировать в сенсацию, четко развеял.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Они здесь не нужны с точки зрения военной. Зачем здесь базы? Мы с Дальнего Востока перебросили огромное количество войск и техники буквально за 10-12 дней. Так это с Дальнего Востока. А группировка наша – это белорусская армия, основа, 65 тысяч, плюс 200 отмобилизуем, плюс территориальные войска будут полмиллиона. И западные части Российской Федерации нас поддержат здесь. Это сутки – двое. Зачем здесь тратить миллиарды долларов и создавать дополнительные базы? Если брать, допустим, базы Военно-воздушных сил, это вообще полная глупость. Передвигать самолеты, вертолеты и прочее и ставить их под прицел к границе Союзного государства. Нет необходимости. Ракетные войска сосредоточены так, как надо, на территории России и Беларуси. Какие базы здесь создавать? Нам здесь базы не нужны.

Но с президентом Путиным и Минобороны договорились, это моя была просьба: мы, белорусы, должны осваивать современное оружие, потому что наша армия находится на острие. Она должна обладать самым современным оружием. Мы его будем или покупать, или россияне нам будут поставлять что-то за свой счет, потому что армия общая. Чтобы наши Вооруженные Силы, наши бойцы освоили современную технику, а в России она самая современная, как вы знаете, нужны центры учебные. Вот их мы будем создавать. По-моему, три учебных центра мы уже создали. Вот я посмотрел сегодня «Искандеры» российские… Хорошее оружие. Нам надо его освоить? Надо. Мы будем покупать это оружие у Российской Федерации. Поэтому я буду просить, чтобы был четвертый центр по «Искандерам», чтобы мы могли освоить эту технику.

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