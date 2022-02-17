Лукашенко: в Канаде и Мексике наших Вооружённых Сил нет, поэтому успокойтесь

После ознакомления с ходом союзного учения Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов. Кроме белорусских СМИ, на полигоне сегодня представители иностранных медиа. Один из вопросов коснулся дальнейшей судьбы совместной группировки войск, которая особенно волнует информационное пространство Запада.

Новости Беларуси. В Беларуси нет необходимости создавать российские военные базы. Об этом заявил Александр Лукашенко, посещая учение «Союзная решимость – 2022», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главнокомандующий следил за ходом маневров на полигоне Осиповичский в Могилевской области.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Вы до сих пор верите, что мы будем отсюда нападать на Украину, или у вас уже, извините, по-народному скажу, этот «бздык» прошел?

Вопрос не в том, верю я или нет. Это официальная позиция США.

Александр Лукашенко:

Это ваша официальная позиция, вашего правительства. А это официальные действия Беларуси и России. У нас есть договор белорусско-российский, у нас фактически создана единая группировка здесь белорусско-российская, то есть единая армия считайте. И вот это наша официальная позиция. И вы, пожалуйста, эту позицию учитывайте так, как мы учитываем вашу позицию.

Ну а вообще, вы чего здесь делаете, за тысячи километров? Допустим, в Украине специалисты ваши, в Польше ваши войска, в Литве, Латвии, Эстонии. Чего вам делать здесь? За тысячи километров. Поэтому нас упрекать в этом не надо, в Канаде и Мексике наших Вооруженных Сил, в том числе пехотинцев, грубо говоря, нет. Поэтому успокойтесь. Вы должны признать, если у вас есть совесть, что вы прошлепали, перед всем мировым сообществом, этот период. Вы обвиняли Россию и Беларусь, что мы вторгнемся (вчера) в Украину. Не вторглись. Значит, ваша разведка и миллиарды долларов, которые вы тратите, никчемные. Признайте хотя бы это.