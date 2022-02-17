«Цель одна – мир на Донбассе». Может ли Минск помочь нормализовать отношения России и Украины?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы всегда об этом говорим. Давно можно было забыть о конфликте, по крайней мере, на Донбассе. Если бы этого хотело правительство Украины. Я был в это вовлечен, поэтому говорю вам не просто как свидетель, а вовлеченный человек. Ответственно. Если бы хотели, все бы сделали. Что мы можем сделать? Есть президент Путин, есть президент Зеленский. Все, что они захотят, мы сделаем. Цель одна – мир на Донбассе, чтобы больше не гибли люди и люди не боялись смотреть в небо. Мы готовы сделать все. От этого никуда не деться.

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