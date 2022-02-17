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Лукашенко об Украине: не хотят, чтобы я приехал к ним на тракторе. Толкают меня, чтобы мы туда приехали на танке

17 февраля 2022 16:27
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Новости Беларуси. В Беларуси нет необходимости создавать российские военные базы. Об этом заявил Александр Лукашенко, посещая учение «Союзная решимость – 2022», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент ответил на вопросы журналистов, в том числе иностранных. Ожидаемо коснулись самого популярного и абсурдного медиавброса последних недель – несостоявшегося «нападения на Украину с территории Беларуси».  

Виктории Ходосок, политический обозреватель:
Мы не враги, а соседняя Украина – не чужая для нас страна. И тут надо бы вспомнить давнюю, но красноречивую фразу Президента, мол, в Киев только на тракторе.  

Лукашенко об Украине: не хотят, чтобы я приехал к ним на тракторе. Толкают меня, чтобы мы туда приехали на танке-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Они не хотят, чтобы я приехал к ним на тракторе. Они все время толкают и меня прежде всего, чтобы мы туда приехали на танке, допустим. Мы на это не настроены.  

Лукашенко: в Канаде и Мексике наших Вооруженных Сил нет, поэтому успокойтесь. Подробности здесь.  

# Военные учения # общество # Александр Лукашенко # Виктория Ходосок # Фотофакт

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