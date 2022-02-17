Лукашенко об Украине: не хотят, чтобы я приехал к ним на тракторе. Толкают меня, чтобы мы туда приехали на танке

Новости Беларуси. В Беларуси нет необходимости создавать российские военные базы. Об этом заявил Александр Лукашенко, посещая учение «Союзная решимость – 2022», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент ответил на вопросы журналистов, в том числе иностранных. Ожидаемо коснулись самого популярного и абсурдного медиавброса последних недель – несостоявшегося «нападения на Украину с территории Беларуси».

Виктории Ходосок, политический обозреватель:

Мы не враги, а соседняя Украина – не чужая для нас страна. И тут надо бы вспомнить давнюю, но красноречивую фразу Президента, мол, в Киев только на тракторе.