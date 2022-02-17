Владимир Перцов: доверие к фейкомётам достаточно низкое в нашем обществе

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:

В преддверии референдума это противоборство увеличилось, поскольку были выделены деньги. Это видно по продвижению деструктивного контента, по продвижению лжи на всех цифровых платформах. Это и ОТТ, и соцсети, и интернет, и мессенджеры. Все то, чем мы пользуемся. Слава богу, мы стали немного более закаленными в этом плане. Люди стали мудрее. Люди в силу житейского опыта поняли, что все то, о чем в 2020 году нам трубили, выдавали за сенсационную правду, оказалось ложью, и уже доверие к таким фейкометам достаточно низкое в нашем обществе.

Игорь Луцкий: авторская журналистика себя оправдала. Получаются хорошие общественные лидеры. Читайте здесь.