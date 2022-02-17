Владимир Перцов: доверие к фейкомётам достаточно низкое в нашем обществе

Новости Беларуси. Не ослаблять напор, сохранить и даже усилить позиции. Такое мнение высказал заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на итоговой коллегии Министерства информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Не ослаблять напор, сохранить и даже усилить позиции. Такое мнение высказал заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на итоговой коллегии Министерства информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Доме прессы обсудили план работы медийной сферы. В беседе приняли участие не только столичные эксперты. Представители регионов подключились к общению онлайн. Журналистам сегодня непросто. Беларусь находится в самом эпицентре информационной гибридной войны. Ежедневно в медийное поле вбрасываются десятки фейков. Информационная безопасность становится главной болевой точкой.
Владимир Перцов, министр информации Беларуси:
В преддверии референдума это противоборство увеличилось, поскольку были выделены деньги. Это видно по продвижению деструктивного контента, по продвижению лжи на всех цифровых платформах. Это и ОТТ, и соцсети, и интернет, и мессенджеры. Все то, чем мы пользуемся. Слава богу, мы стали немного более закаленными в этом плане. Люди стали мудрее. Люди в силу житейского опыта поняли, что все то, о чем в 2020 году нам трубили, выдавали за сенсационную правду, оказалось ложью, и уже доверие к таким фейкометам достаточно низкое в нашем обществе.
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