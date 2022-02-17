«Будет раньше, чем вы хотите». Лукашенко в очередной раз ответил на вопрос, когда он покинет пост Президента

Новости Беларуси. В Беларуси нет необходимости создавать российские военные базы. Об этом заявил Александр Лукашенко, посещая учение «Союзная решимость – 2022», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент ответил на вопросы журналистов, в том числе иностранных.

Виктория Ходосок, политический обозреватель:

Не обошлось без, пожалуй, любимого вопроса западной прессы: сколько еще Александр Лукашенко будет Президентом? Мол, по их версии, он когда-то говорил о 2025 годе. Но Президент внесет правки: назывались не сроки, а условия. А это другое дело.