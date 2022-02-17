«Будет раньше, чем вы хотите». Лукашенко в очередной раз ответил на вопрос, когда он покинет пост Президента

Новости Беларуси. В Беларуси нет необходимости создавать российские военные базы. Об этом заявил Александр Лукашенко, посещая учение «Союзная решимость – 2022», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент ответил на вопросы журналистов, в том числе иностранных.
Виктория Ходосок, политический обозреватель:
Не обошлось без, пожалуй, любимого вопроса западной прессы: сколько еще Александр Лукашенко будет Президентом? Мол, по их версии, он когда-то говорил о 2025 годе. Но Президент внесет правки: назывались не сроки, а условия. А это другое дело.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если коллективный Запад, прежде всего американцы, снимут Беларусь с мушки прицела и не станут переворачивать у нас тут всякими способами, как было в 2020 году, все будет законно, аккуратно и будет раньше, чем вы хотите или они хотят. Если вы будете нас по-прежнему атаковать, как в 2020 году, я буду вечным Президентом.
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