Зачем делиться прибылью и почему уклонисты от налогов идут в политику? Рассуждает Евгений Пустовой

Новости Беларуси. Заплати налоги и спи дома. Почему многие уклонисты от уплаты налогов ринулись в политику и зачем вообще делиться своей прибылью? В программе «Неделя» на СТВ рассуждает Евгений Пустовой.

Евгений Пустовой, СТВ:

Налоги – это цена, которую мы платим за возможность жить в цивилизованном обществе. Налоги – это, можно сказать, ежемесячная выплата по кредиту и одновременно плата на депозит. Потому как именно налоги идут на инфраструктуру, образование, медицину, оборону и культуру. Беспорядок на улицах 2020 года тоже устранялся за счет налогов. Это «Политика без галстуков и купюр».

Евгений Пустовой:

Отдайте десятину – древний религиозный принцип. Налоги – это локомотив развития любого государства. Поэтому даже в странах с самыми свободными нравами налоги платят все. Александр Лукашенко о пенсионерах: «Они у нас и так небогатые, их обижать нельзя» Международный опыт. В США неуплата налогов наказывается штрафом от 100 до 500 тысяч долларов или тюремным заключением сроком на 5 лет, либо двумя этими наказаниями. И даже за пропуск срока подачи декларации можно угодить в тюрьму до 1 года и получить штраф от 25 до 100 тысяч долларов. 5 лет лишения свободы и штраф до 40 тысяч евро – наказание для налоговых уклонистов во Франции. И обязательно их фамилии напечатают в прессе.

Евгений Пустовой:

Чем это чревато для тех, кто получает зарплату в конвертах? Ну, во-первых, ни кредит, ни рассрочку нормальные не взять. Во-вторых, улицы могли бы быть еще краше, города и села – ухоженнее, городской транспорт – новее, поликлиники и больницы – современнее, а школы и университеты – технологичнее. А еще самое ощутимое – социальные пособия и пенсии. В годы «жирного социализма» белорусские женщины не торопились рожать, аборты стали причиной демографической ямы и ваших небольших пенсий. А если и сейчас богатые прохиндеи будут уходить от налогов, то с чего тогда выплачивать пенсии? И власть тут точно не виновата. Короче, серые зарплаты – это воровство из вашего кошелька и пенсий у ваших родителей.

Евгений Пустовой:

И белорусы это начинают понимать, сами сигнализируют в органы госконтроля. Это сделать удобно и модно, работает специальный Telegram-канал. Результат есть. Глава КГК: есть факты вопиющие, когда фирмы получали зарплату в конвертах. И суммы исчисляются миллионами рублей Но у многих работодателей совесть прозревает быстрее, чем к ним в гости приходят аудиторы. Ну зачем лишняя нервотрепка? Тем более Президент постоянно нацеливает ведомства упрощать всякие процедуры. За последние годы количество проверок сократилось в 8 раз.

Евгений Пустовой:

Но наполняемость государственного кошелька от этого не страдает. Не переживайте, неверагодныя доброжелатели. Лукашенко: в бюджете денег не хватает, поэтому мы про налоги заговорили – это обычные заявления наших протестунов Лишь за первое полугодие в бюджет налоговики собрали более 15 миллиардов рублей. Даже план перевыполнили.

Евгений Пустовой:

Обойдемся без скучных подробностей. Самое важное – государственный кошелек по сравнению с 2020-м стал толще на 480 миллионов рублей. 2021 год – год борьбы с серыми зарплатами. Налоговики стали более тщательно бороться с «серыми» зарплатами. Что рассказал глава МНС? Причем в налоговой инспекции предпочитают с нарушениями бороться не штрафами, а превентивными методами. Уговаривать, короче, жить по закону. И социальную рекламу готовят, и даже минимизировали общение с налогоплательщиками – личные кабинеты и так далее. Но главное, чтобы за виртуальными технологиями осталось человеческое отношение к бизнесу. Вот главный посыл главы государства. Александр Лукашенко: с честных предпринимателей и бизнесменов не должен упасть ни один волос

Евгений Пустовой:

Я сам лично делал ряд больших материалов про то, как государство избавляется от ненужных процедур и требований. Наш Президент лично сокращал порой абсурдные нормы для бизнеса. Либерализация законодательства подвигла многих моих знакомых людей дела вкладывать свои капиталы даже в самую сложную – аграрную сферу. Мнение бизнесмена из региона, где о запредельной прибыли говорить не приходится, читайте здесь.