Зачем делиться прибылью и почему уклонисты от налогов идут в политику? Рассуждает Евгений Пустовой

Новости Беларуси. Заплати налоги и спи дома. Почему многие уклонисты от уплаты налогов ринулись в политику и зачем вообще делиться своей прибылью?
В программе «Неделя» на СТВ рассуждает Евгений Пустовой.
Новости Беларуси. Заплати налоги и спи дома. Почему многие уклонисты от уплаты налогов ринулись в политику и зачем вообще делиться своей прибылью?
В программе «Неделя» на СТВ рассуждает Евгений Пустовой.
Евгений Пустовой, СТВ:
Налоги – это цена, которую мы платим за возможность жить в цивилизованном обществе. Налоги – это, можно сказать, ежемесячная выплата по кредиту и одновременно плата на депозит. Потому как именно налоги идут на инфраструктуру, образование, медицину, оборону и культуру. Беспорядок на улицах 2020 года тоже устранялся за счет налогов.
Это «Политика без галстуков и купюр».
Евгений Пустовой:
Отдайте десятину – древний религиозный принцип. Налоги – это локомотив развития любого государства. Поэтому даже в странах с самыми свободными нравами налоги платят все.
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Международный опыт. В США неуплата налогов наказывается штрафом от 100 до 500 тысяч долларов или тюремным заключением сроком на 5 лет, либо двумя этими наказаниями. И даже за пропуск срока подачи декларации можно угодить в тюрьму до 1 года и получить штраф от 25 до 100 тысяч долларов. 5 лет лишения свободы и штраф до 40 тысяч евро – наказание для налоговых уклонистов во Франции. И обязательно их фамилии напечатают в прессе.
Евгений Пустовой:
Чем это чревато для тех, кто получает зарплату в конвертах? Ну, во-первых, ни кредит, ни рассрочку нормальные не взять. Во-вторых, улицы могли бы быть еще краше, города и села – ухоженнее, городской транспорт – новее, поликлиники и больницы – современнее, а школы и университеты – технологичнее. А еще самое ощутимое – социальные пособия и пенсии. В годы «жирного социализма» белорусские женщины не торопились рожать, аборты стали причиной демографической ямы и ваших небольших пенсий. А если и сейчас богатые прохиндеи будут уходить от налогов, то с чего тогда выплачивать пенсии? И власть тут точно не виновата. Короче, серые зарплаты – это воровство из вашего кошелька и пенсий у ваших родителей.
Евгений Пустовой:
И белорусы это начинают понимать, сами сигнализируют в органы госконтроля. Это сделать удобно и модно, работает специальный Telegram-канал. Результат есть.
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Но у многих работодателей совесть прозревает быстрее, чем к ним в гости приходят аудиторы. Ну зачем лишняя нервотрепка? Тем более Президент постоянно нацеливает ведомства упрощать всякие процедуры. За последние годы количество проверок сократилось в 8 раз.
Евгений Пустовой:
Но наполняемость государственного кошелька от этого не страдает. Не переживайте, неверагодныя доброжелатели.
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Лишь за первое полугодие в бюджет налоговики собрали более 15 миллиардов рублей. Даже план перевыполнили.
Евгений Пустовой:
Обойдемся без скучных подробностей. Самое важное – государственный кошелек по сравнению с 2020-м стал толще на 480 миллионов рублей. 2021 год – год борьбы с серыми зарплатами.
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Причем в налоговой инспекции предпочитают с нарушениями бороться не штрафами, а превентивными методами. Уговаривать, короче, жить по закону. И социальную рекламу готовят, и даже минимизировали общение с налогоплательщиками – личные кабинеты и так далее. Но главное, чтобы за виртуальными технологиями осталось человеческое отношение к бизнесу. Вот главный посыл главы государства.
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Евгений Пустовой:
Я сам лично делал ряд больших материалов про то, как государство избавляется от ненужных процедур и требований. Наш Президент лично сокращал порой абсурдные нормы для бизнеса. Либерализация законодательства подвигла многих моих знакомых людей дела вкладывать свои капиталы даже в самую сложную – аграрную сферу.
Мнение бизнесмена из региона, где о запредельной прибыли говорить не приходится, читайте здесь.
Евгений Пустовой:
Президент обратил внимание на социальную ответственность бизнеса. Время замков и нищих в Беларуси прошло. Не при Лукашенко – это точно.
Подробнее в видеоматериале.
В общем, посыл Президента каким был, таким и остается: хотите работать – работайте, преференции и законность государство гарантирует. Кстати, сейчас, в условиях санкций, открываются новые возможности. Плюс рынок Союзного государства.
Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:
У нас своя повестка российско-белорусская, свой союзный договор, свои планы по интеграции. Да, и COVID, и внешнее давление, несправедливое и по-своему беспрецедентное, учитываем. Безусловно, это не плюс, но это не самое главное, что скрепляет наши страны.
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