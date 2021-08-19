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Александр Лукашенко: с честных предпринимателей и бизнесменов не должен упасть ни один волос

19 августа 2021 09:36
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко подчеркивает, что предприниматели и бизнесмены приносят пользу государству, а потому с тех, кто работает честно, не должен упасть ни один волос. Об этом глава государства заявил 19 августа на встрече с министром по налогам и сборам Сергеем Наливайко и председателем Комитета государственного контроля Василием Герасимовым, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы в последнее время очень принципиально, по закону относимся к тем, кто должен платить налоги, кто занимается предпринимательской деятельностью. Хочу вас попросить и предупредить: мы под эту марку ни в коем случае не должны обидеть людей, которые честно трудятся, которые занимаются по закону бизнесом, предпринимательством. Когда-то я их сюда приглашал и обещал им: все, о чем мы договоримся, на основании закона мы будем свято соблюдать.

Я хочу, чтобы понимали: ни один волос с предпринимателя и бизнесмена, который честно работает, упасть не должен. Мы ни в коем случае не должны превратить в моду – задушить какого-то предпринимателя и бизнесмена. Это люди, которые работают на государство и приносят ему пользу. Только единственное: налоги надо платить, людей, которые у тебя работают, не обижать.

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Сергей Наливайко # Василий Герасимов

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