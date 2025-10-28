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Минск примет турнир четырех по гандболу

28 октября 2025 20:13
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Белорусская федерация гандбола идет в ногу со временем и использует современные методы в своей деятельности. На рабочем заседании исполнительного комитета был представлен новый проект медиагруппы, рассказали в программе «СТВ-Спорт». 

С подробностями Юлия Силипицкая.

Минск примет турнир четырех по гандболу-2

Несмотря на запрет на выступления белорусских сборных и команд на международной арене, поводов для освещения вида спорта достаточно. В федерации появилась медиагруппа, которая продвигает отечественный контент. На исполкоме был представлен новый проект. Анастасия Сивуха знает свой вид спорта изнутри. Она – экс-игрок национальной команды и поэтому в курсе всех проблем.

Минск примет турнир четырех по гандболу-4

Анастасия Сивуха, сотрудник медиагруппы Белорусской федерации гандбола:
Мы создали проект «Ганбольный ток», где мы приглашаем действующих спортсменов, титулованных игроков, игроков белорусского чемпионата. Также в планах у нас приглашать специалистов в области спорта, тренеров и руководителей. Все это происходит в формате подкаста либо же формате интервью. Задаем интересные вопросы и выпускаем это все на нашу площадку.

Минск примет турнир четырех по гандболу-6

На этой неделе Минск примет турнир четырех, где выступят две мужские белорусские сборные, а также национальные команды России и Ирака. Игры пройдут на площадке «Чижовка-Арены» с 31 октября по 2 ноября.

Подробности в видео.

# Гандбол

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