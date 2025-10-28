Минск примет турнир четырех по гандболу

Белорусская федерация гандбола идет в ногу со временем и использует современные методы в своей деятельности. На рабочем заседании исполнительного комитета был представлен новый проект медиагруппы, рассказали в программе «СТВ-Спорт». С подробностями Юлия Силипицкая.

Несмотря на запрет на выступления белорусских сборных и команд на международной арене, поводов для освещения вида спорта достаточно. В федерации появилась медиагруппа, которая продвигает отечественный контент. На исполкоме был представлен новый проект. Анастасия Сивуха знает свой вид спорта изнутри. Она – экс-игрок национальной команды и поэтому в курсе всех проблем.

Анастасия Сивуха, сотрудник медиагруппы Белорусской федерации гандбола:

Мы создали проект «Ганбольный ток», где мы приглашаем действующих спортсменов, титулованных игроков, игроков белорусского чемпионата. Также в планах у нас приглашать специалистов в области спорта, тренеров и руководителей. Все это происходит в формате подкаста либо же формате интервью. Задаем интересные вопросы и выпускаем это все на нашу площадку.