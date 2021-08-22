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«Меня заело самолюбие». Как владелец частного рынка в райцентре решил заниматься сельским хозяйством?

22 августа 2021 17:06
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Новости Беларуси. Сергей Федорук – владелец, пожалуй, единственного в стране частного рынка в райцентре, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Плюс выгодные бизнесы в строительстве и ритейлер. Но вот он решил вложиться и в землю. Зачем?

«Меня заело самолюбие». Как владелец частного рынка в райцентре решил заниматься сельским хозяйством?-1

Сергей Федорук, глава фермерского хозяйства:
­Как-то наш Президент выразился: вот, коммерсанты там, купи-продай. Меня заело самолюбие, и, не отходя долго, ехавши по дороге, подошел к председателю, говорю: «Дадите землю – буду заниматься сельским хозяйством». Все посмеялись: «Ну, занимайся». Посадил 10 гектаров сада. Ну и, знаете, я хоть парень деревенский, но много чего, конечно же, недопонимал. Деньги пропадают, заднего хода уже не дашь. И давай заниматься сельским хозяйством.

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Евгений Пустовой, СТВ:
Сергей Викторович, а как вам сейчас приходится работать – зарплаты в конвертах или белая бухгалтерия?

Сергей Федорук:
­Не знаю, можно это говорить, нельзя. Приезжает женщина под 70 лет на переборку картошечки. Говорит: «Ой, сынок». Я говорю: «А где ваш паспорт?» Когда-то работала в колхозной бухгалтерии. «Ой, я забыла». Ну что, за 5 километров приехала на работу – что, ее посылать опять за паспортом? Ладно, села она там в уголке, перебирает. Пришла проверка.

Конечно, в крупных фермерских хозяйствах возможность есть, там поставил бухгалтера у ворот, и она тебе: «Паспорт, паспорт», и все договора шлепает, оформляет. А если такой средний или мелкий фермер, может быть, и послабление какое-то надо.

«Меня заело самолюбие». Как владелец частного рынка в райцентре решил заниматься сельским хозяйством?-4

Евгений Пустовой:
Я знаю, что излишками своей продукции вы делитесь с земляками – то школе поможете, то обычным людям.  

Сергей Федорук:
­Это не только я помогаю, но и мои коллеги многие. Ну как, как ты школе или монастырю не поможешь? Слава богу, есть, значит помогаем. Это святое, тут никто не откажет. Фермеры, они же немножко от земли, они по-другому это понимают.

# Бизнес в Беларуси # общество # Сергей Федорук # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко # Фотофакт

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