«Меня заело самолюбие». Как владелец частного рынка в райцентре решил заниматься сельским хозяйством?

Новости Беларуси. Сергей Федорук – владелец, пожалуй, единственного в стране частного рынка в райцентре, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Плюс выгодные бизнесы в строительстве и ритейлер. Но вот он решил вложиться и в землю. Зачем?

Сергей Федорук, глава фермерского хозяйства:

­Как-то наш Президент выразился: вот, коммерсанты там, купи-продай. Меня заело самолюбие, и, не отходя долго, ехавши по дороге, подошел к председателю, говорю: «Дадите землю – буду заниматься сельским хозяйством». Все посмеялись: «Ну, занимайся». Посадил 10 гектаров сада. Ну и, знаете, я хоть парень деревенский, но много чего, конечно же, недопонимал. Деньги пропадают, заднего хода уже не дашь. И давай заниматься сельским хозяйством.

Зачем делиться прибылью и почему уклонисты от налогов идут в политику? Рассуждает Евгений Пустовой

Евгений Пустовой, СТВ:

Сергей Викторович, а как вам сейчас приходится работать – зарплаты в конвертах или белая бухгалтерия?

Сергей Федорук:

­Не знаю, можно это говорить, нельзя. Приезжает женщина под 70 лет на переборку картошечки. Говорит: «Ой, сынок». Я говорю: «А где ваш паспорт?» Когда-то работала в колхозной бухгалтерии. «Ой, я забыла». Ну что, за 5 километров приехала на работу – что, ее посылать опять за паспортом? Ладно, села она там в уголке, перебирает. Пришла проверка.

Конечно, в крупных фермерских хозяйствах возможность есть, там поставил бухгалтера у ворот, и она тебе: «Паспорт, паспорт», и все договора шлепает, оформляет. А если такой средний или мелкий фермер, может быть, и послабление какое-то надо.