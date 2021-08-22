Алексей Сытенков: заявлять о том, что 12 белорусских пограничников нарушили госграницу, преждевременно и необоснованно

Новости Беларуси. О ситуации с мигрантами на границе Беларуси. К иракцам теперь добавились афганцы, и их направление передвижения уже не Прибалтика, а Польша. Таких историй на минувшей неделе хватало, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И не только на границе с Польшей. Свою лепту который раз внесли Литва и Латвия.

Евгений Поболовец, СТВ:

Вот этот инцидент был зафиксирован на участке Лидского погранотряда. На видеокадрах хорошо видно, как мигрантов пытаются вытолкнуть на территорию нашей страны. В толпе, это хорошо видно, есть дети, в том числе грудные, и беременная женщина. Все просьбы о предоставлении убежища литовские пограничники намеренно игнорируют.

А на этих ночных кадрах – доведенные до отчаяния люди разбирают клетку, в которой их держат уже несколько месяцев. Также видны обездвиженные тела людей, которым оказывают первую помощь. Как пишут в комментариях, не исключено, что это результат применения газа литовской стороной.

Выталкивают на территорию Беларуси беженцев, среди них младенцы и беременная. Новые кадры с литовской границы