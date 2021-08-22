Алексей Сытенков: заявлять о том, что 12 белорусских пограничников нарушили госграницу, преждевременно и необоснованно
Новости Беларуси. О ситуации с мигрантами на границе Беларуси. К иракцам теперь добавились афганцы, и их направление передвижения уже не Прибалтика, а Польша. Таких историй на минувшей неделе хватало, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И не только на границе с Польшей. Свою лепту который раз внесли Литва и Латвия.
Евгений Поболовец, СТВ:
Вот этот инцидент был зафиксирован на участке Лидского погранотряда. На видеокадрах хорошо видно, как мигрантов пытаются вытолкнуть на территорию нашей страны. В толпе, это хорошо видно, есть дети, в том числе грудные, и беременная женщина. Все просьбы о предоставлении убежища литовские пограничники намеренно игнорируют.
А на этих ночных кадрах – доведенные до отчаяния люди разбирают клетку, в которой их держат уже несколько месяцев. Также видны обездвиженные тела людей, которым оказывают первую помощь. Как пишут в комментариях, не исключено, что это результат применения газа литовской стороной.
Выталкивают на территорию Беларуси беженцев, среди них младенцы и беременная. Новые кадры с литовской границы
На неделе Литва обвинила белорусских пограничников в нарушении границы. Госпогранкомитет Беларуси назвал эту информацию фейком. Более того, именно белорусский пограничный наряд выявил факт попытки принуждения мигрантов незаконно перейти на территорию Беларуси. На сопредельной территории насильственные действия в отношении беженцев совершали вооруженные люди в военной форме.
Этому эпизоду мы уделим внимание во вторник, 24 августа, в программе «Постскриптум». Смотрите в 22:00 на СТВ.
Юлия Бешанова, СТВ:
Якобы 12 человек, перевели какую-то группу мигрантов и вернулись обратно.
Алексей Сытенков, заместитель начальника управления Госпогранкомитета Беларуси:
Прежде всего, я вам скажу, эта ситуация, которая происходила, – это был противовес тому, когда на глазах наших белорусских ребят мы видели силовое выдворение иностранцев на территорию Республики Беларусь, наш наряд находился на своей территории. Фактически мы принимали решение о недопустимости нарушения государственной границы Республики Беларусь. Вот, в принципе, и все. А те материалы, которые представила литовская сторона – во-первых, на тех видеосюжетах не видно ни местности конкретной, ни прохождение знаков, ни прохождение линии государственной границы. Поэтому заявлять так официально о том, что 12 белорусских пограничников нарушили государственную границу, прежде всего это преждевременно и необоснованно.
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