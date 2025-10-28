Израиль нанёс мощные удары по сектору Газа

Украли аэропорт – в Польше вскрылся громкий коррупционный скандал в правительстве

И это пример, как на самом деле осваивают европейские фонды. То есть ничего нет, стройку даже не начали – там только грядки! А уже за счет перепродажи посреднику украли 100 миллионов долларов. Хороший будет мегааэропорт у поляков.