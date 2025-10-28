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Израиль нанёс мощные удары по сектору Газа

28 октября 2025 20:00
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Хрупкому перемирию в Газе пришел конец. Армия обороны Израиля нанесла мощные удары по сектору. Распоряжение о бомбардировке дал премьер-министр Биньямин Нетаньяху, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израиль нанёс мощные удары по сектору Газа-2

Решение было принято после того, как бойцы ХАМАС открыли огонь по подразделению ЦАХАЛ в Рафахе. Израильские военные открыли ответную стрельбу, предотвращая новые атаки и обеспечивая безопасность военнослужащих на так называемой «желтой линии». Израиль расценивает это как очередное грубое нарушение перемирия. После заявления Нетаньяху ХАМАС отложил запланированную передачу тела погибшего заложника, сославшись на нарушение режима прекращения огня, что грозит еще большей эскалацией.

# Международная политика

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