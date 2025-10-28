Израиль нанёс мощные удары по сектору Газа

Хрупкому перемирию в Газе пришел конец. Армия обороны Израиля нанесла мощные удары по сектору. Распоряжение о бомбардировке дал премьер-министр Биньямин Нетаньяху, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Хрупкому перемирию в Газе пришел конец. Армия обороны Израиля нанесла мощные удары по сектору. Распоряжение о бомбардировке дал премьер-министр Биньямин Нетаньяху, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Решение было принято после того, как бойцы ХАМАС открыли огонь по подразделению ЦАХАЛ в Рафахе. Израильские военные открыли ответную стрельбу, предотвращая новые атаки и обеспечивая безопасность военнослужащих на так называемой «желтой линии». Израиль расценивает это как очередное грубое нарушение перемирия. После заявления Нетаньяху ХАМАС отложил запланированную передачу тела погибшего заложника, сославшись на нарушение режима прекращения огня, что грозит еще большей эскалацией.