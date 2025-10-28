Лазуткин объяснил, чем наша конференция по безопасности отличается от саммита на Аляске

Андрей Лазуткин, политолог:

Чем наша конференция в этом плане отличается от саммита на Аляске или от саммита, который в Будапеште планировался. Там всегда Украина пытается перейти в плоскость рисования карты. Самое главное, кто за кем оставит Донецк, Херсон, другие области. Но Россия, и опять это прозвучало на нашей конференции, говорит о первопричинах конфликта. Это действия НАТО. И по НАТО нам никто не может дать гарантий каких-то. И сверх этого, нам постоянно обещают то ли превентивную войну, то ли какую-то оборону от нас, которая перейдет в войну против нас. Вот это все очень странно выглядит. И Президент об этом говорил тоже в выступлении. То есть мы им что-то предлагаем, но они нас не слышат. Они говорят: ох, гибридная агрессия, больше денег, мы там собираемся завтра воевать. Война, война, война. Вопрос тогда, кто эту войну реально хочет. Это мы ее хотим? Или ее хотите вы для каких-то своих задач?

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