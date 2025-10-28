Лазуткин о хаотичной геополитической стратегии США: с американцами все равно надо говорить

Григорий Азаренок, СТВ:

Сейчас, мне кажется, стратегия Трампа – с каждым по отдельности то ли завязать какой-то разговор, то ли бомбить. Он с Ираном начинает разговаривать, с Беларусью начинает разговаривать, потом бац, Иран начинает бомбить. Потом он вроде как приезжает в Саудовскую Аравию и говорит: мы не будем вам навязывать никаких наших ценностей и прекращаем этот нарратив про то, что мы тут приходим, везде демократию делаем. А потом готовится к наземному вторжению в Венесуэлу. И так далее. Батька сегодня сказал: а кто нам докажет, что это не спектакль они исполняют здесь. Причем не первый раз Александр Лукашенко это говорит, а это человек, который ведет с ними непосредственно переговоры, с самой-самой верхушкой Белого дома, с Трампом по телефону пока что, с Келлогом, с Джоном Коулом и другими. Батька видит их лукавство, Батька видит их неискренность, Батька видит, что они санкции сняли, но не досняли. Вроде как хотят войну остановить, но давайте устраивать «Томагавки». Почему это не игра в две руки? Вот вроде как Трамп такой весь из себя миротворец, а Макрон «Рафали» собирается поставлять. А это очень серьезные истребители, это практически пятое поколение. И кто ими будет управлять? Украинцы обучатся на «Рафалях» летать? Не смешите.

Андрей Лазуткин, политолог:

Конечно, с американцами все равно надо говорить, даже если они вас любят, не любят, все равно это сверхдержава, надо искать к ним какие-то подходы, если они уже сами к вам идут в руки. Конечно, все помнят Югославию, помнят Ирак. И когда мы проводим такую конференцию, где сидит Глобальный Юг, люди, которых вчера или 20 лет назад, или 30 лет назад бомбили эти самые американцы. Или собираются бомбить, угрожают им. Что мы будем им рассказывать? Что Трамп хороший парень? Или что у Трампа какой-то спектакль? Под такую аудиторию был грамотный сигнал, который, думаю, прекрасно все считали. Без прагматизма сегодня никак. Но был пример Венесуэлы и Кубы. С Трампом мы все разговариваем, но «Орешник» будет в декабре. Вот до чего мы сегодня договорились. Хотите о большем договориться? Это тоже было в условиях, которые предлагал Президент. Кроме продовольствия, медикаментов и отказа от атак, он сказал: пожалуйста, все могут вести с американцами переговоры.

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