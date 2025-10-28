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Саснович не прошла во второй круг теннисного турнира в Гонконге

28 октября 2025 19:04
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Александра Саснович не смогла пробиться во второй круг теннисного турнира категории 250 в Гонконге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соперницей белоруски в стартовом раунде была более высокорейтинговая оппонентка – 11-я ракетка мира, швейцарка Белинда Бенчич. Первый сет Александра проиграла – 3:6. Во второй партии вела со счетом 3:1, но более мастеровитая соперница все же сломила сопротивление Саснович и взяла верх – 6:4.

А вот в парном разряде дела у нашей теннисистки складываются более успешно – вместе с россиянкой Камиллой Рахимовой она вышла в четвертьфинал, где завтра встретится с американо-японским дуэтом Сантамария/Учижима.

 

# Теннис # Александра Саснович

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