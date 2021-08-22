«Кто-то поддерживал вашего Президента, кто-то хейтил меня». Журналист о том, как литовцы реагировали на «Большой разговор»

Новости Беларуси. Возвращаемся к « Большому разговору с Президентом ». Узнали, какие впечатления от мероприятия остались у наших соседей. Далеко не все в Литве поддерживают действия правящей партии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Судя по падающим рейтингам президента и его ставленников, все больше литовцев в этой ситуации доверяют словам Лукашенко, а не Науседы.

Видмантас Мисявичюс, журналист издания «Республика» (Литва):

Самые разные. Кто-то поддерживал вашего Президента, кто-то хейтил меня, кто-то спрашивал, почему наши политики не собираются поговорить с Минском. Только наши читатели, если брать «Республику», по большей мере сперва вникают в суть, насколько я заметил, потом уже комментируют. Поэтому комментарии были и объективные, и интересные. В большинстве люди смотрят трезво. Литовцы уже сами смеются над собой, что упрекали Путина, упрекали Лукашенко. Сейчас у нас происходит то же самое – даже с размахом. Так что, да, это было. И когда недели три назад в Руднинкай раскидали людей, которые не хотели мигрантов у себя под боком. Все уже шутят, что да, пальцем показывают на других, но не замечают, что происходит под носом.