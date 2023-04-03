Зачем БРСМ спросил у Президента о Всебелорусской стройке, если и так понятно, что он не против? Ответил Лукьянов

Новости Беларуси. Послание Лукашенко третьи сутки резонирует не только в белорусском обществе, но и за его пределами. Почему глава государства расставил именно так акценты в своем выступлении? Какие месседжи миру просматриваются в тезисах? В чем мораль? На площадке ток-шоу «По существу» собрались спикеры из разных сфер, чтобы осмыслить четырехчасовой спич Президента Беларуси. Алена Сырова, СТВ:

БРСМ вышел с инициативой, чтобы присоединиться к стройке музея в «Хатыни». Как раз год назад, задавая вопрос главе государства после его Послания, вы вышли с этой инициативой. У меня вопрос. Когда мы говорим о том же перераспределении полномочий, о том, чтобы быть более инициативными, вам, чтобы поучаствовать в хатынской стройке, обязательно было спрашивать разрешения у Президента? Или это был пиар-шаг, чтобы больше людей узнало о вашей инициативе?

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Хочется отметить что инициатива была не моя, а всей нашей молодежи, ребят, которые трудились. В Послании глава государства отметил: «Хатынь», «Борки», «Брестская крепость» должны стать местом паломничества наших граждан, особенно детей. Видите, какое уникальное понимание, когда ребята потом предлагают объявить Всебелорусскую стройку. Ведь это регламентировано Указом Президента. Да, отчасти может кому-то показаться, что это пиар-кампания. Знаете, это хорошо, что наша молодежь таким образом себя позиционирует, и самое главное, что за этими словами идут конкретные поступки. И оценка главы государства, данная им в «Хатыни», что мы гордимся молодежью, особенно той, кто трудился. Я рад, что и представители вашего телеканала работали. Григорий Азаренок раз шесть приезжал к нам, практически сразу откликаясь на призывы. Работал со студентами, простыми ребятами с предприятий. Не только в составе студенческих отрядов происходил этот процесс. Отметив в очередной раз в ответе на вопрос нашего командира студенческого отряда «Спадчына» Семена Люльковича, парню 19 лет, он студент БГТУ… И Президент с особой теплотой подчеркнул, что вы для меня не чужие, ведь я начинал свою молодость с работы в студенческих отрядов. Алена Сырова:

Тогда было самим собой понятно, что Президент поддержит эту инициативу. Зачем об этом спрашивать? Кирилл Казаков, СТВ:

Я сейчас в защиту скажу. Это абсолютно нормальный пример. Мы сейчас начали говорить о том, что есть определенные люди, силы могут к нам прийти с любой стороны. И людей надо каким-то образом держать. Мы, журналисты, будем рассказывать, а вот общественные организации или политические партии, БРСМ как пример… У нас обложка иногда – это яркая заставка, а у них обложка – это работа студотряда.