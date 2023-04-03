Зачем БРСМ спросил у Президента о Всебелорусской стройке, если и так понятно, что он не против? Ответил Лукьянов
Новости Беларуси. Послание Лукашенко третьи сутки резонирует не только в белорусском обществе, но и за его пределами. Почему глава государства расставил именно так акценты в своем выступлении? Какие месседжи миру просматриваются в тезисах? В чем мораль? На площадке ток-шоу «По существу» собрались спикеры из разных сфер, чтобы осмыслить четырехчасовой спич Президента Беларуси.
Алена Сырова, СТВ:
БРСМ вышел с инициативой, чтобы присоединиться к стройке музея в «Хатыни». Как раз год назад, задавая вопрос главе государства после его Послания, вы вышли с этой инициативой. У меня вопрос. Когда мы говорим о том же перераспределении полномочий, о том, чтобы быть более инициативными, вам, чтобы поучаствовать в хатынской стройке, обязательно было спрашивать разрешения у Президента? Или это был пиар-шаг, чтобы больше людей узнало о вашей инициативе?
Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
Хочется отметить что инициатива была не моя, а всей нашей молодежи, ребят, которые трудились. В Послании глава государства отметил: «Хатынь», «Борки», «Брестская крепость» должны стать местом паломничества наших граждан, особенно детей. Видите, какое уникальное понимание, когда ребята потом предлагают объявить Всебелорусскую стройку. Ведь это регламентировано Указом Президента. Да, отчасти может кому-то показаться, что это пиар-кампания. Знаете, это хорошо, что наша молодежь таким образом себя позиционирует, и самое главное, что за этими словами идут конкретные поступки. И оценка главы государства, данная им в «Хатыни», что мы гордимся молодежью, особенно той, кто трудился. Я рад, что и представители вашего телеканала работали. Григорий Азаренок раз шесть приезжал к нам, практически сразу откликаясь на призывы. Работал со студентами, простыми ребятами с предприятий. Не только в составе студенческих отрядов происходил этот процесс. Отметив в очередной раз в ответе на вопрос нашего командира студенческого отряда «Спадчына» Семена Люльковича, парню 19 лет, он студент БГТУ… И Президент с особой теплотой подчеркнул, что вы для меня не чужие, ведь я начинал свою молодость с работы в студенческих отрядов.
Алена Сырова:
Тогда было самим собой понятно, что Президент поддержит эту инициативу. Зачем об этом спрашивать?
Кирилл Казаков, СТВ:
Я сейчас в защиту скажу. Это абсолютно нормальный пример. Мы сейчас начали говорить о том, что есть определенные люди, силы могут к нам прийти с любой стороны. И людей надо каким-то образом держать. Мы, журналисты, будем рассказывать, а вот общественные организации или политические партии, БРСМ как пример… У нас обложка иногда – это яркая заставка, а у них обложка – это работа студотряда.
Игорь Тур, политический обозреватель телеканала ОНТ:
Когда мы спрашиваем что-то у Александра Григорьевича, мы понимаем, что это покажут все телеканалы, расскажут все СМИ – и вся молодежь узнает, что есть такая стройка. Если так рассматривать вопрос, то вообще ноль претензий.
Кирилл Казаков:
Давайте тогда объясним эту историю, которая произошла с Почобутом. Это ведь вообще смешно. Воскресенский предложение поляков озвучил, Президент наше послание ему сказал. Мы что-то услышали? Нет!
Игорь Тур:
Было очевидно, что оттуда не услышим. С другой стороны, по-хорошему то, что Воскресенский приходит и говорит: на меня выходят люди, есть такое предложение. Раздрай во внутреннюю политическую жизнь в Варшаве вносит. За это Воскресенскому спасибо. А то, что Почобута не захотят менять…
Георгий Гриц, экономический аналитик:
Пиариться надо. Это нормально, это правильно. Я вспоминаю свою молодость. У нас были МХП, НТТМ, от которых выросли многие олигархи в постсоветский период, поэтому такой поступок лидера БРСМ был направлен не только на то, чтобы пропиариться… Если ты готов на какие-то новации, ты готов внедрять это, а тебе мешают «старики», то можно создать молодежный хозрасчетный коллектив, дать им возможности, ресурсы реализовать свою деятельность.
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