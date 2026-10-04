Новости по тегу #Молодежь Беларуси

Свои идеи защищали 40 лучших студенческих коллективов и молодых разработчиков со всей страны.
Фронт работ для добровольцев по-настоящему огромный. Парни и девушки колют дрова пожилым гражданам. Активисты наводят порядок во дворах и чистят придомовые территории.
Помимо храмов, молодежь помогает ухаживать за памятными местами и захоронениями солдат Великой Отечественной войны. Учебные заведения берут шефство над такими объектами.
Более 15 вузов страны представили свои разработки в День научной молодежи.
Минск – самый молодежный регион Беларуси. Почти каждый пятый житель столицы – в возрасте до 31 года, это более 396 тысяч человек.
Затем состоялась встреча с председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальей Кочановой. Разговор прошел в формате открытого диалога – каждый мог задать свой вопрос.
Между прочим, в 2026 году впервые лекторами акции выступила только молодежь. Старания юного поколения даже заслужили благодарность Президента.
В центре внимания – молодежные инициативы по благоустройству дворовых территорий, волонтерству и развитию цифровой среды.
Разговор об уроках прошлого и суверенитете страны получился живым и без намека на язык сухих лекций.
Четверокурсник БГУ Станислав Щегляк занял первое место в масштабном турнире «Кубок РТК Высшая лига: Минск», став лучшим среди 30 участников из Беларуси и России.
Академия МВД – победитель республиканской игры.
Идеи ребят победили в проектах по благоустройству города.
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