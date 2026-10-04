Прямой эфир

Новости по тегу #Молодежь Беларуси

В Минске презентовали стартапы на основе искусственного интеллекта
04 октября 2026 13:38

В Минске презентовали стартапы на основе искусственного интеллекта

Волонтерский марафон «ДОБРО.БЕЛ» проходит по всей Беларуси
03 октября 2026 17:23

Волонтерский марафон «ДОБРО.БЕЛ» проходит по всей Беларуси

Школьники Слуцкого района благоустроили территорию храма благоверного князя Александра Невского
02 октября 2026 07:22

Школьники Слуцкого района благоустроили территорию храма благоверного князя Александра Невского

Студентка БГУ создала технологию, которая может изменить агропром
26 сентября 2026 17:17

Студентка БГУ создала технологию, которая может изменить агропром

На заседании в Мингорисполкоме обсудили реализацию государственной молодежной политики
24 сентября 2026 18:50

На заседании в Мингорисполкоме обсудили реализацию государственной молодежной политики

Участники образовательного проекта «Модуль» посетили с экскурсией Совет Республики
24 сентября 2026 18:33

Участники образовательного проекта «Модуль» посетили с экскурсией Совет Республики

Впервые лекторами выступила только молодежь! Подвели итоги акции «Беларусь адзiная»
22 сентября 2026 08:50

Впервые лекторами выступила только молодежь! Подвели итоги акции «Беларусь адзiная»

В Национальном центре дополнительного образования детей и молодежи проходит акция, посвященная Дню народного единства
16 сентября 2026 13:43

В Национальном центре дополнительного образования детей и молодежи проходит акция, посвященная Дню народного единства

Акция «Беларусь единая» прошла в Жлобине
15 сентября 2026 16:56

Акция «Беларусь единая» прошла в Жлобине

Студент БГУ победил в Международных соревнованиях по робототехнике. Пообщались с белорусом
15 сентября 2026 06:53

Студент БГУ победил в Международных соревнованиях по робототехнике. Пообщались с белорусом

Церемония закрытия военно-патриотической игры «Зарница» прошла в Горанях
14 сентября 2026 07:10

Церемония закрытия военно-патриотической игры «Зарница» прошла в Горанях

Студенты архитектурно-строительного колледжа вдохнули сказку в облик Могилева
14 сентября 2026 06:38

Студенты архитектурно-строительного колледжа вдохнули сказку в облик Могилева