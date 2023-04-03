«Объяснил простым русским языком». Татьяна Лугина о Послании Президента

Новости Беларуси. Послание Лукашенко третьи сутки резонирует не только в белорусском обществе, но и за его пределами. Почему глава государства расставил именно так акценты в своем выступлении? Какие месседжи миру просматриваются в тезисах? В чем мораль? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся спикеры из разных сфер, чтобы осмыслить четырехчасовой спич Президента Беларуси.

Алена Сырова, СТВ:

Знаете, мы в предыдущей программе обсуждали, когда обсуждали Концепцию национальной безопасности, нужно ли большинству населения, в принципе каждому, знать все эти тонкости, нюансы, зачем, почему, какие-то юридические аспекты. Безусловно, что тем, кто погружены, нужно знать. Безусловно, какую-то базовую информацию нужно знать. И Александр Лукашенко в своих Посланиях практически всегда говорит не только о том, что происходит внутри страны, но и затрагивает контекст. Потому что воспринимать себя в этом мире, не понимая, кто, простите, по какую сторону баррикад, кто как вообще себя оценивает, наверное, невозможно. Татьяна Алексеевна, вопрос не вашему профилю, но как к гражданину, к женщине. Принято считать, что женщины очень беспокоятся за своих сыновей, за будущее, женщины все за мир. Насколько для вас как для белоруски было важно услышать объяснения насчет ядерного оружия? Или это, в принципе, можно было и пропустить?

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

Правильный вопрос отметили, что женщины, наверное, беспокоятся за сыновей, в том числе и за родную землю вместе. Я хотела бы, прежде чем на ваш вопрос поразмышляю, отметить, что данное Послание было какое-то достаточно доброе, открытое, душевное. У меня такое впечатление сложилось. Хотя мы слушали на одном дыхании. Алена Сырова:

Игорь Марзалюк его охарактеризовал белорусским словом «людзскае». Татьяна Лугина:

Четыре часа, открывши глаза и внимательно слушая, что говорил глава государства по каждому блоку. И абсолютно вы верно заметили, есть разные пласты общества. Есть, которым надо более точечно и глубоко погружаться и понимать цепочку взаимосвязей и действий, который происходят у нас, например, в Вооруженных Силах или в районе границы. А кому-то надо просто понимать. Например, сегодня на наших предприятиях приходят листы, призывают наших мужчин из цехов на службу. То, что объяснил простым русским языком глава государства, для чего это. Для того, чтобы каждый мужчина умел в войсках территориальной обороны держать это оружие. Кирилл Казаков, СТВ:

И каждая женщина.

Татьяна Лугина:

По желанию, он так сказал. Такие всеобъемлющие ответы на вопросы каждый как их воспринимает и какую он уже глубину и широту хочет услышать – это другой вопрос. Но то, что Президент очень доступно умеет объяснить. И его чувство мысли, ощущение, понимание геополитической ситуации доходит до каждого нашего гражданина в том или ином понятном смысле. И все действия, который происходят на местах, особенно в малых городах. Алена Сырова:

Как бы хотелось, чтобы доходило с теми смыслами и посылами, которые вкладывает туда глава государства. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Как наш Президент сказал: дайте мне экономику, а остальное я сделаю без вас.