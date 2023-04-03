Кто и как готовит Послание Президента Беларуси? Узнали интересные подробности
Новости Беларуси. Послание Лукашенко третьи сутки резонирует не только в белорусском обществе, но и за его пределами. Почему глава государства расставил именно так акценты в своем выступлении? Какие месседжи миру просматриваются в тезисах? В чем мораль? На площадке ток-шоу «По существу» собрались спикеры из разных сфер, чтобы осмыслить четырехчасовой спич Президента Беларуси.
Алена Сырова, СТВ:
Более 2 миллионов человек посмотрели только по телевизору Послание главы государства. Сколько его посмотрели выдержек и вырезок на разных интернет-площадках – TikTok, Instagram, Telegram, в YouTube. Какие-то фразы уже стали трендами, полюбились. Какие-то посылы цитируют, пересказывают.
Андрей Иванович, вопрос будет адресован вам. Вы один из тех людей, кто тоже принимает участие в подготовке материалов к Посланию, которое озвучит глава государства. Прошло несколько дней с момента этого события во Дворце Республики. Многие эксперты, зрители успели уже его переварить. Но для вас все только началось. Работа как для аналитика только началась. В связи с этим ваше мнение. Вы же наверняка наблюдали за тем, как обсуждают, в том числе и в эфире, где-то между собой люди. Насколько точно и правильно они поняли все то, что Александр Лукашенко хотел донести до аудитории?
Андрей Чернобай, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Участвует в подготовке Послания очень много людей. Чтобы не было ошибочного представления, что их не так много. Это и ряд государственных органов, госорганизаций, научные организации, эксперты, гражданское общество. То есть такая пирамида – снизу много, потом меньше, меньше и меньше. И уже в итоге – небольшая группа людей, которые четко знают, что требуется, и дорабатывают. На вершине уже, конечно, глава государства, потому что он решает, что пойдет. Он переписывает, дописывает, вычеркивает. Это Послание его. Он готовит, мы помогаем. Это первое.
Андрей Чернобай:
Что люди обсуждают? Конечно, в первую очередь это мирные инициативы главы государства, потому что Президент высказал мнение, наверное, всех белорусов. Люди выступают за мир, за прекращение этой бессмысленной бойни. С обеих сторон гибнут люди десятками тысяч. Сколько беженцев, сколько разрушено… Никому это не надо. Это действительно дорогого стоит, потому что таких инициатив за последнее время немного. Мы знаем китайскую инициативу и белорусскую. Запад китайскую отвергает, но не далее, как вчера министр обороны Чехии Яна Чернохова поддержала инициативу Китая. Будет ли поддерживать инициативу Беларуси? Учитывая отношение Запада к нашей стране, конечно, публично вряд ли большие политики будут об этом заявлять. По крайней мере, они все об этом услышали и оценили. То есть инициатива свое место заняла. Мир без всяких условий. Остановились, а потом уже начинайте разговаривать.
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