Кто и как готовит Послание Президента Беларуси? Узнали интересные подробности

Новости Беларуси. Послание Лукашенко третьи сутки резонирует не только в белорусском обществе, но и за его пределами. Почему глава государства расставил именно так акценты в своем выступлении? Какие месседжи миру просматриваются в тезисах? В чем мораль? На площадке ток-шоу «По существу» собрались спикеры из разных сфер, чтобы осмыслить четырехчасовой спич Президента Беларуси.

Алена Сырова, СТВ:

Более 2 миллионов человек посмотрели только по телевизору Послание главы государства. Сколько его посмотрели выдержек и вырезок на разных интернет-площадках – TikTok, Instagram, Telegram, в YouTube. Какие-то фразы уже стали трендами, полюбились. Какие-то посылы цитируют, пересказывают. Андрей Иванович, вопрос будет адресован вам. Вы один из тех людей, кто тоже принимает участие в подготовке материалов к Посланию, которое озвучит глава государства. Прошло несколько дней с момента этого события во Дворце Республики. Многие эксперты, зрители успели уже его переварить. Но для вас все только началось. Работа как для аналитика только началась. В связи с этим ваше мнение. Вы же наверняка наблюдали за тем, как обсуждают, в том числе и в эфире, где-то между собой люди. Насколько точно и правильно они поняли все то, что Александр Лукашенко хотел донести до аудитории?

Андрей Чернобай, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Участвует в подготовке Послания очень много людей. Чтобы не было ошибочного представления, что их не так много. Это и ряд государственных органов, госорганизаций, научные организации, эксперты, гражданское общество. То есть такая пирамида – снизу много, потом меньше, меньше и меньше. И уже в итоге – небольшая группа людей, которые четко знают, что требуется, и дорабатывают. На вершине уже, конечно, глава государства, потому что он решает, что пойдет. Он переписывает, дописывает, вычеркивает. Это Послание его. Он готовит, мы помогаем. Это первое.