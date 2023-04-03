Какие шаги предпримет Запад в ответ на размещение ядерного оружия в Беларуси? Мнение аналитика БИСИ
Новости Беларуси. Послание Лукашенко третьи сутки резонирует не только в белорусском обществе, но и за его пределами. Почему глава государства расставил именно так акценты в своем выступлении? Какие месседжи миру просматриваются в тезисах? В чем мораль? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся спикеры из разных сфер, чтобы осмыслить четырехчасовой спич Президента Беларуси.
Кирилл Казаков, СТВ:
Американцы говорят, что Путин не сделал ни одного выстрела, но уже применил ядерное оружие именно этим заявлением. Но при этом большинство белорусов, с которыми мне приходилось общаться, уверены в том, что это защита. И приводят довольно логичные примеры. Вот смотрите, когда у Ирана идет обогащение урана, их не трогают. Когда у КНДР есть ядерное оружие, их не трогают. Зачем-то же в Греции, Германии, Италии, Бельгии, Голландии стоят американские боеголовки и их не трогают. Значит, это действительно определенного рода защитная штука, элемент сдерживания?
Андрей Чернобай, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Я сейчас, может быть, провокационную вещь скажу: зачем нам нужно ядерное оружие? Во-первых, я понимаю, что главы государств неоднократно, наверное, взвешивали все «за» и «против», прежде чем решиться на этот шаг. Потому что последствия все-таки будут. Будут ответные меры какие-то. Можем предположить как минимум несколько со стороны Запада. Первое – это усиление патрулирования ядерных сил вдоль границы Союзного государства. А второе – это размещение военных баз в Финляндии, она завтра вступает в НАТО. В том числе Финляндия не выступила против того, чтобы на ее территории размещалось ядерное оружие. Если Швеция, премьер-министр Магдалена Андерссон говорила еще в прошлом году: если мы вступим в НАТО, то мы ядерное оружие размещать не будет, иностранных военных баз не будет. А Финляндия этого, наоборот, не сделала. То есть Финляндия согласна на все. Это второй шаг. И третий, самый для нас неприятный, если ядерное оружие будет размещаться в Польше и в странах Балтии.
Кирилл Казаков:
Поляки этого хотят. Они еще в прошлом году заявления делали по этому поводу.
Андрей Чернобай:
Для чего нам нужно ядерное оружие? Мой взгляд как военного аналитика. Сейчас мы видим ситуацию в Украине: ни в одну сторону, ни во вторую. Силы, в принципе, равны. Предположим, что Россия пошла вперед, собралась с силами. Задача Запада какая? Убрать от России определенную часть сил. Куда убрать?
Алена Сырова, СТВ:
Растянуть фронт.
Андрей Чернобай:
Ситуация обратная: пошла вперед Украина. Задача Запада – опять убрать от России часть сил, чтобы продолжить наступление. Каким образом это можно сделать? Только приграничный конфликт с Польшей. Не НАТО будет воевать. Они скажут: это не мы, это как в Карабахе было, как было Таджикистан, Киргизия. Россия будет вынуждена часть войск перебросить в Беларусь для защиты, потому что у нас Союзное государство. И для того, чтобы не было этого конфликта, мы упредили, по сути, ядерное оружие – и все, они уже сюда не сунутся.
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