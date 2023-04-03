Какие шаги предпримет Запад в ответ на размещение ядерного оружия в Беларуси? Мнение аналитика БИСИ

Новости Беларуси. Послание Лукашенко третьи сутки резонирует не только в белорусском обществе, но и за его пределами. Почему глава государства расставил именно так акценты в своем выступлении? Какие месседжи миру просматриваются в тезисах? В чем мораль? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся спикеры из разных сфер, чтобы осмыслить четырехчасовой спич Президента Беларуси.

Кирилл Казаков, СТВ:

Американцы говорят, что Путин не сделал ни одного выстрела, но уже применил ядерное оружие именно этим заявлением. Но при этом большинство белорусов, с которыми мне приходилось общаться, уверены в том, что это защита. И приводят довольно логичные примеры. Вот смотрите, когда у Ирана идет обогащение урана, их не трогают. Когда у КНДР есть ядерное оружие, их не трогают. Зачем-то же в Греции, Германии, Италии, Бельгии, Голландии стоят американские боеголовки и их не трогают. Значит, это действительно определенного рода защитная штука, элемент сдерживания?