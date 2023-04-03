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«Я исполнила свою мечту». Более 350 детей прибыли из Донбасса на оздоровление в Беларусь

03 апреля 2023 17:39
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Почувствовать себя в безопасности, набраться сил и восстановиться. В Беларусь на оздоровление прибыли 350 детей из Донбасса. Это ребята из малообеспеченных семей, сироты и те, кто пострадал от военных действий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я исполнила свою мечту». Более 350 детей прибыли из Донбасса на оздоровление в Беларусь-1

С первой минуты на белорусской земле детей окружили вниманием и заботой. После долгой дороги гости отправились в детский оздоровительный лагерь «Дубрава». Там они получат возможность отдохнуть, позаниматься с тренерами и поправить здоровье.

«Я исполнила свою мечту». Более 350 детей прибыли из Донбасса на оздоровление в Беларусь-4

Игорь Цумарев, первый секретарь Советского районного комитета БРСМ:
Ребята находятся в не очень легких условиях. То есть у них ежедневные обстрелы, бомбежки. Когда они приезжают в нашу страну, то сталкиваются с тем, что здесь у нас очень мирно, тихо, спокойно. Для них это просто непривычно.

«Я исполнила свою мечту». Более 350 детей прибыли из Донбасса на оздоровление в Беларусь-7

Елена Ярошевич, координатор социально-гуманитарных проектов Фонда имени Алексея Талая:
У них очень много дистанционного обучения. Они мало выходят из дома. И это мы слышим в каждый приезд этих детей. Что им здесь очень нравится, что они здесь побывают в бассейне, поплавают, увидят очень много друзей. Многие прям влюблены в Беларусь.

«Я исполнила свою мечту». Более 350 детей прибыли из Донбасса на оздоровление в Беларусь-10

Поездка в гостеприимную, а главное, мирную Беларусь для ребят из Донбасса – возможность не просто почувствовать себя в безопасности, но наконец-то расслабиться и просто побыть детьми.

«Я исполнила свою мечту». Более 350 детей прибыли из Донбасса на оздоровление в Беларусь-13

Я очень рада, что приехала в Беларусь. Я сейчас в Минске, я исполнила свою мечту.

«Я исполнила свою мечту». Более 350 детей прибыли из Донбасса на оздоровление в Беларусь-16

Я хочу попасть в центр Минска.

«Я исполнила свою мечту». Более 350 детей прибыли из Донбасса на оздоровление в Беларусь-19

Наверное, мы пойдем в бассейн, скорее всего.

«Я исполнила свою мечту». Более 350 детей прибыли из Донбасса на оздоровление в Беларусь-22

Погулять, повеселиться. Дома я не могла часто гулять, а там я буду просто отжигать, веселиться.

«Я исполнила свою мечту». Более 350 детей прибыли из Донбасса на оздоровление в Беларусь-25

Благотворительные проекты по оздоровлению детей из Донбасса осуществляются благодаря поручению Александра Лукашенко. В скором времени ожидают две следующие смены ребят. Всего в рамках благотворительной инициативы в Беларуси отдохнут около тысячи детей из Донбасса.

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# Дети # общество # Игорь Цумарев # Елена Ярошевич # Фотофакт

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