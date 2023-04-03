«Я исполнила свою мечту». Более 350 детей прибыли из Донбасса на оздоровление в Беларусь

Почувствовать себя в безопасности, набраться сил и восстановиться. В Беларусь на оздоровление прибыли 350 детей из Донбасса. Это ребята из малообеспеченных семей, сироты и те, кто пострадал от военных действий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С первой минуты на белорусской земле детей окружили вниманием и заботой. После долгой дороги гости отправились в детский оздоровительный лагерь «Дубрава». Там они получат возможность отдохнуть, позаниматься с тренерами и поправить здоровье.

Игорь Цумарев, первый секретарь Советского районного комитета БРСМ:

Ребята находятся в не очень легких условиях. То есть у них ежедневные обстрелы, бомбежки. Когда они приезжают в нашу страну, то сталкиваются с тем, что здесь у нас очень мирно, тихо, спокойно. Для них это просто непривычно.

Елена Ярошевич, координатор социально-гуманитарных проектов Фонда имени Алексея Талая:

У них очень много дистанционного обучения. Они мало выходят из дома. И это мы слышим в каждый приезд этих детей. Что им здесь очень нравится, что они здесь побывают в бассейне, поплавают, увидят очень много друзей. Многие прям влюблены в Беларусь.

Поездка в гостеприимную, а главное, мирную Беларусь для ребят из Донбасса – возможность не просто почувствовать себя в безопасности, но наконец-то расслабиться и просто побыть детьми.

Я очень рада, что приехала в Беларусь. Я сейчас в Минске, я исполнила свою мечту.

Я хочу попасть в центр Минска.

Наверное, мы пойдем в бассейн, скорее всего.

Погулять, повеселиться. Дома я не могла часто гулять, а там я буду просто отжигать, веселиться.