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Думаю, многие заработали на этом большие гонорары. Пустовой о том, почему фразы Лукашенко вырывают из контекста

03 апреля 2023 16:21
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Новости Беларуси. Послание Лукашенко третьи сутки резонирует не только в белорусском обществе, но и за его пределами. Почему глава государства расставил именно так акценты в своем выступлении? Какие месседжи миру просматриваются в тезисах? В чем мораль? На площадке ток-шоу «По существу» собрались спикеры из разных сфер, чтобы осмыслить четырехчасовой спич Президента Беларуси.

Думаю, многие заработали на этом большие гонорары. Пустовой о том, почему фразы Лукашенко вырывают из контекста-1

Алена Сырова, СТВ:
Для нас вполне однозначные тезисы Александра Лукашенко по разные стороны начинают пытаться трактовать каким-то иным способом. Почему так происходит? Вырывать из контекста, адаптировать под свои интересы. Кто-то недоволен, кто-то доволен. Как будто глава независимого суверенного государства не имеет права на собственное мнение.

Кто и как готовит Послание Президента Беларуси? Узнали интересные подробности (читайте здесь).

Думаю, многие заработали на этом большие гонорары. Пустовой о том, почему фразы Лукашенко вырывают из контекста-4

Евгений Пустовой, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:
Все просто. Просто наш Президент – авторитет. У него международный авторитет как политика, лидера. И примазавшись к его мнению, можно по-всякому трактовать. Я думаю, многие аналитики, эксперты, политологи заработали большие гонорары. Абзац из речи Президента – и громадные просмотры.

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# Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # общество # Алена Сырова # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко # Фотофакт

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