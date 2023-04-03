Думаю, многие заработали на этом большие гонорары. Пустовой о том, почему фразы Лукашенко вырывают из контекста

Новости Беларуси. Послание Лукашенко третьи сутки резонирует не только в белорусском обществе, но и за его пределами. Почему глава государства расставил именно так акценты в своем выступлении? Какие месседжи миру просматриваются в тезисах? В чем мораль? На площадке ток-шоу «По существу» собрались спикеры из разных сфер, чтобы осмыслить четырехчасовой спич Президента Беларуси.

Алена Сырова, СТВ:

Для нас вполне однозначные тезисы Александра Лукашенко по разные стороны начинают пытаться трактовать каким-то иным способом. Почему так происходит? Вырывать из контекста, адаптировать под свои интересы. Кто-то недоволен, кто-то доволен. Как будто глава независимого суверенного государства не имеет права на собственное мнение. Кто и как готовит Послание Президента Беларуси? Узнали интересные подробности (читайте здесь).