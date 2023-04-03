Губернатор Калужской области: шасси иностранного производства успешно заменены МАЗом
Кооперация между Беларусью и Россией сейчас востребована как никогда. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Калужской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Владислав Шапша прилетел в Беларусь с большой делегацией. Это говорит о серьезных намерениях партнеров. Тем более что Калужская область – одна из самых динамично развивающихся в России.
Этот четырехдневный визит вряд ли назовешь экскурсионным и праздничным. Задача – подробнее познакомиться с промышленным потенциалом Беларуси.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Основу нашего торгово-экономического сотрудничества сегодня составляет строительная сфера. Белорусские строители возводят в российском регионе и жилье, и социальные объекты. Как мне докладывают, темпами и качеством выполняемых работ вы, в общем-то, довольны. Мы готовы к обстоятельному предметному диалогу по этой теме. И любые возможные замечания, предложения, пожелания по реализуемым проектам мы выслушаем. Также Беларусь в состоянии обеспечить потребности вашего региона пассажирской, коммунальной, сельскохозяйственной техникой (подробнее).
В Калуге белорусы строят. Увеличилось в этом регионе и число наших МАЗов. Вот и сегодня сразу после Дворца Независимости калужане поехали на завод.
Владислав Шапша, губернатор Калужской области (Россия):
Очень серьезные у нас партнерские отношения в сфере строительства. Сегодня белорусские строители строят целые микрорайоны, строят социальные объекты: школы, детские сады. И 1 сентября мы приглашаем вас на открытие первого в России технопарка рабочих профессий. А помогают нам его строить сегодня белорусские строители. Многие вопросы обсудили. И я уверен, что эта поездка будет максимально результативной. И приняли решение об открытии представительства Калужской области в Республики Беларусь. Я уверен, что это предложение будет поддержано. Одно из предприятий, «Меркатор», который базируется в Калуге, производит практически четверть всей коммунальной техники в России. Делало это на базе импортных аналогов, шасси иностранного производства. Сегодня все они заменены МАЗом. Заменены успешно.
Калужский холдинг специализируется на коммунально-дорожной технике. В минувшем году, несмотря на сложности, собрали около 100 спецмашин. Она разъехалась по всей европейской части России. Белорусские компаньоны готовы обеспечить импортозамещение так необходимых комплектующих.
Вадим Малых, коммерческий директор холдинга (Россия):
Завод наш, который находится в Калуге, он как раз производитель специальной техники. Тогда основную часть мы производили на шасси самосвалов КАМАЗ. Но так как достаточно большой ряд заказчиков и регионов знают и любят технику МАЗ, мы приняли решение установить партнерские отношения. С 2020 года начали застраивать свою технику своим оборудованием, покупая шасси самосвала МАЗ.
Российские производители признаются: без помощи МАЗа могли бы забуксовать. Наши автозаводчане выполняют эксклюзивные заказы. Калужане этим дорожат. Строят большие планы на будущее. Сегодня приглядывались к пассажирскому транспорту. В российском регионе занялись заменой городского транспорта на современный газомоторный. Рассчитывают и на белорусские автобусы, которые очень уж нравятся калужанам. Двигаясь в этом направлении, будет легче добраться до намеченной белорусским Президентом вершины товарооборота.
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