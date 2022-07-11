Новости Беларуси. Порядок должен быть во всем! Почему этот лозунг зазвучал по-новому? Так ли важна исполнительская дисциплина на местах? Что для успеха всей страны должен сделать каждый белорус? Философская дискуссия на вполне практичную тему – ответ у топовых экспертов в ток-шоу «По существу» в прямом эфире.

Алена Сырова, СТВ:

Все же больше, чем коррупция и кумовство, достоин внимания тезис, что каждый на своем месте должен выполнять работу по совести. Мы же в нашей сфере очень часто сталкиваемся с тем, что, в принципе, задание-то выполнил, материал сделал, но как... Как добиться, как мотивировать человека выполнять свою работу от и до, а не просто формально, вроде «сделал и ушел домой»? Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Много факторов влияет на результат работы любого человека, в том числе и чиновника. В том числе и мотивация должна быть. Если кто-то говорит, что там личные какие-то вопросы и заинтересованность, в том числе и личная, финансовая – третий вопрос. Безусловно, это не первостепенно, но очень важно. Если, к примеру, тот же человек на предприятии, сегодня мы говорим, что нужно усилить ответственность сельхозпредприятий, наших работников, которые зарабатывают хлеб внизу, они должны почувствовать. Если мы ответственность их усилим сегодня, они чувствуют над собой определенное давление, они должны почувствовать и отдачу, в том числе и финансовую – это, естественно, будет стимулом. А если кто-то говорит, что нет, что только за идею, то тот глубоко ошибается. Кирилл Казаков:

За идею человек недолго работает. Сергей Клишевич:

Идея – это главное, да, она стоит вначале. Но в конце обязательно должно быть материальное стимулирование. Юрий Караев:

Человечеством движет страх и материальная заинтересованность. Сергей Клишевич:

И с этим мы сегодня ничего не поделаем. Это факт, как бы кто ни говорил. Но я про что хотел сказать в контексте того, что мы здесь сегодня обсуждаем. Президент неоднократно, в последнее время чаще, задает вопросы про дисциплину и порядок. Мы же должны понимать, почему усиливаются эти вопросы, почему за ними такой жесткий контроль. Потому что мы-то живем сегодня – как бы, опять же, нас кто не критиковал и не говорил, что это не так – в условиях фактически войны, борьбы за выживание. Когда такие условия наступают в любой стране в любое время, если мы только не обратим внимание на дисциплину, есть большая вероятность того, что мы можем потерять государство. Поэтому сегодня каждый человек на своем месте должен понимать, что его труд, его ответственное отношение к тому, что он делает – это залог того, что наша страна будет жить, а его семья будет в мире, достатке реализовывать свои личные планы.

Кирилл Казаков:

Есть дворник, который метет площадь, и если он ее чуть хуже прометет, это одна история. И есть человек, который отвечает за наше небо и понимает, что если он пропустит вражеский самолет, то хана стране. Но этот же метет. Ну, не заметили. Ну, второй раз не заметили. Ладно, человек, который пропускает самолет, понимает всю ответственность изначально. А этот с площадью и метелкой – как? Сергей Клишевич:

Мы, опять же, определяемся по людям. Если тот, который у нас сегодня отвечает за небо, он, естественно, из этих 20 %. А тот, который метет, большая есть вероятность, что из 80 %. Кирилл Казаков:

Не всегда, я думаю. Сергей Клишевич:

Так вот тот, кто руководит тем, кто метет – скорее всего, из этих 20 % – вот он и должен мотивировать этого человека. Все зависит от личности человека, что за социальную группу он представляет, какие его личностные качества, что его стимулирует. Алена Сырова:

Александр Иванович нам рассказал, как он мотивирует своих сотрудников. Сергей Клишевич:

У каждого здесь должно быть свое. Потому что очень много зависит не просто от того, кто метет, но кто организовал труд этого человека, как его стимулировал и какая перед ним будет ответственность.

Анатолий Булавко, заместитель командующего ВВС и ПВО:

Такое впечатление складывается, что мы говорим о последствиях. Давайте с причины начнем, давайте дисциплинированность со школьной скамьи воспитывать. Приведу один маленький микропример из своей служебной деятельности. Солдатик послужил немножко, пошел в очередной отпуск заслуженный. После отпуска приехал, к нему, естественно, через две недели мама приехала его навестить. Встречаюсь с этой мамой и спрашиваю: «Ну, как? Сын, может, что-то рассказал, что-то у нас не так, что-то не слава богу?» Она говорит: «Анатолий Анатолиевич, вы представляете, он в первый день отпуска кровать заправил за собой!» Мама 18 лет не могла этого добиться. Сергей Клишевич:

А кто воспитывал в детском саду? Кто воспитатель? Опять же, вопрос 20 % или 80 %. Валентина Шлапакова, управляющий делами Октябрьского райисполкома Гомельской области:

Это научно доказанный факт, не только зарплата стимулирует, но и поощрение. Дело в том, что везде должна быть система. Почему мы сегодня делим на 20 %, 80 %, дворник либо сельхозработник... Сергей Клишевич:

Это не мы делим, это философия делит. Мы никого не делим, мы все равны. Валентина Шлапакова:

Дело в том, что первое должно быть целеполагание, спрос и видимость конечной цели у любого работника на любом рабочем месте. У нас есть постоянные какие-то стимулирующие: это базовый оклад, еще что-то. И у нас есть стимулирующие факты. Коль мы уже говорим о сельском хозяйстве, то сегодня, когда механизатор выходит в поле, что он видит? Экран, правильно? Он видит экран, где говорится, что будет за каждое зернышко, что он получит. Конечно же, мы продовольственную безопасность обеспечиваем. И еще одна составляющая. Я смотрю на Сергея Михайловича, он все-таки у нас в комиссии по науке и образованию. Все-таки с людьми что нужно делать? Говорить, рассказывать. Каждому человеку рассказывать, информировать его. Алена Сырова:

А это к вопросу о работе чиновников с населением. Юрий Караев:

Вот эта надбавка тебе вот за это, а этой премии ты можешь лишиться вот за это. Валентина Шлапакова:

И почему, совершенно верно.