«У начальника есть только две обязанности». Каким должен быть хороший руководитель?
Новости Беларуси. Порядок должен быть во всем! Почему этот лозунг зазвучал по-новому? Так ли важна исполнительская дисциплина на местах? Что для успеха всей страны должен сделать каждый белорус? Философская дискуссия на вполне практичную тему – ответ у топовых экспертов в ток-шоу «По существу» в прямом эфире.
Кирилл Казаков, СТВ:
Мы не затронули одну тему, она на самом деле касается всего того, о чем мы говорим. Мне кажется, что во многом руководитель будет плох, если он не умеет принимать на себя ответственность. И самое важное, это очень важно, это срок, когда он успевает принять решение. Потому что, если ты принимаешь решение через неделю, через месяц, где-то тебе надо согласовать, где-то подождать. Бабочка полежала под сукном. Мне кажется, это очень большая проблема для белорусов.
Алена Сырова, СТВ:
Собственно, поэтому и распределение полномочий.
Кирилл Казаков:
Боязнь ответственности и самое главное – затянуть принятие ответственности настолько, насколько это возможно, чтобы перестраховаться.
Вадим Боровик, политолог:
У нас были такие руководители, которые спасли страну. Это Президент. Я горжусь такими людьми как наш министр внутренних дел, а сейчас помощник Президента. Сказали председателю КГБ и министру внутренних дел: надо ехать в область помощником. Они поехали. И так надо работать руководителям, понимаете? Там качественная работа. На таких страна наша держится.
Кирилл Казаков:
Я согласен. Это люди, которыми надо гордиться.
Вадим Боровик:
У нас руководителей очень много очень ответственных.
Кирилл Казаков:
Есть, без вопросов. Но существует и проблема такая, правда же?
Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:
Есть такое правило, у начальника есть только две обязанности: принимать решения и нести за них ответственность. Все остальное его подчиненные, управленцы соберут. Данные обстановки предложат, просчитают варианты, а у него есть обязанность – принять это решение и нести за него ответственность. И это вот затянул – это значит он его не принял. Принятое не вовремя, не по сроку.
Валентина Шлапакова, управляющий делами Октябрьского райисполкома Гомельской области:
Это не про руководителя. Руководитель должен воспитывать ответственность.
Александр Багель, председатель СПК «Рассвет» (Могилевская область):
Я хочу сказать, что иногда принятие решения у руководителя, почему они стали такими, они же стали, они были, может быть, нормально настроены. Но иногда у нас права на ошибку нет. Вот тут где-то мы перегибаем, надо понимать, почему человек такое решение принял, а не сразу ярлыки навешивать.
Кирилл Казаков:
У руководителя же есть и право на ошибку, правильно?
Александр Багель:
Это должно быть. Но надо разобраться: это было, потому что он за коллектив боролся или за свой карман? Тут надо разделять.
Юрий Караев:
Либо профессионально непригоден.
Александр Багель:
Это третье, да.
Вадим Боровик:
Не надо обобщать. Естественно, надо работать с ответственностью руководителя и с тем, чтобы он брал на себя ответственность, не боялся. Всегда нужен баланс. Пережать опасно. И слишком расслабить тоже.
Анатолий Булавко, заместитель командующего ВВС и ПВО:
Он должен рисковать. Он имеет право рисковать, имеет право совершить ошибку, но если этот риск обоснован. Просчитанный, экспромтов, как правило, не бывает. Всегда принятию решений предшествует определенный мыслительный процесс. Если руководитель не готов принимать решения, почему он не готов? Не хватает, извиняюсь за выражение, мозгов на этот мыслительный процесс?
Кирилл Казаков:
Либо не хватает силы воли.
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