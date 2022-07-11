«У начальника есть только две обязанности». Каким должен быть хороший руководитель?

Новости Беларуси. Порядок должен быть во всем! Почему этот лозунг зазвучал по-новому? Так ли важна исполнительская дисциплина на местах? Что для успеха всей страны должен сделать каждый белорус? Философская дискуссия на вполне практичную тему – ответ у топовых экспертов в ток-шоу «По существу» в прямом эфире. Кирилл Казаков, СТВ:

Мы не затронули одну тему, она на самом деле касается всего того, о чем мы говорим. Мне кажется, что во многом руководитель будет плох, если он не умеет принимать на себя ответственность. И самое важное, это очень важно, это срок, когда он успевает принять решение. Потому что, если ты принимаешь решение через неделю, через месяц, где-то тебе надо согласовать, где-то подождать. Бабочка полежала под сукном. Мне кажется, это очень большая проблема для белорусов. Алена Сырова, СТВ:

Собственно, поэтому и распределение полномочий. Кирилл Казаков:

Боязнь ответственности и самое главное – затянуть принятие ответственности настолько, насколько это возможно, чтобы перестраховаться.

Вадим Боровик, политолог:

У нас были такие руководители, которые спасли страну. Это Президент. Я горжусь такими людьми как наш министр внутренних дел, а сейчас помощник Президента. Сказали председателю КГБ и министру внутренних дел: надо ехать в область помощником. Они поехали. И так надо работать руководителям, понимаете? Там качественная работа. На таких страна наша держится. Кирилл Казаков:

Я согласен. Это люди, которыми надо гордиться. Вадим Боровик:

У нас руководителей очень много очень ответственных. Кирилл Казаков:

Есть, без вопросов. Но существует и проблема такая, правда же? Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:

Есть такое правило, у начальника есть только две обязанности: принимать решения и нести за них ответственность. Все остальное его подчиненные, управленцы соберут. Данные обстановки предложат, просчитают варианты, а у него есть обязанность – принять это решение и нести за него ответственность. И это вот затянул – это значит он его не принял. Принятое не вовремя, не по сроку. Валентина Шлапакова, управляющий делами Октябрьского райисполкома Гомельской области:

Это не про руководителя. Руководитель должен воспитывать ответственность.