Могут ли районные газеты критиковать местную власть? Мнение представителя райисполкома

Кирилл Казаков, СТВ: Вы как представитель районной власти, расскажите, у вас как с газетами, с вашими СМИ, которые, по идее, в принципе, должны критиковать и вскрывать проблему, которая, может быть, и вам не видна.

Новости Беларуси. Порядок должен быть во всем! Почему этот лозунг зазвучал по-новому? Так ли важна исполнительская дисциплина на местах? Что для успеха всей страны должен сделать каждый белорус? Философская дискуссия на вполне практичную тему – ответ у топовых экспертов в ток-шоу « По существу » в прямом эфире.

Валентина Шлапакова, управляющий делами Октябрьского райисполкома Гомельской области:

Позвольте возразить. Дело в том, что я знаю ситуацию изнутри. Я работала главным редактором районной газеты и всегда приветствовала то, чтобы на страницах районной газеты были как критические материалы, так и материалы о людях. Конечно же, районная газета – это орган райисполкома, райсовета депутатов. Но на страницах газеты в нашем районе, в нашей области имеют место быть все материалы.

Кирилл Казаков:

Но мы не будем скрывать: есть районы, в которых главное действующее лицо в газете – это председатель райисполкома. И то, что он сделал – только в хорошем смысле. Он красиво с ручкой, он вручает грамоту…

«Погибаешь под этими бумагами и бюрократией». Илья Бегун о проблемах системы. Читайте здесь.

Валентина Шлапакова:

Я отвечаю только за Гомельскую область и за Октябрьский район, который я представляю. И на сегодня яркий пример, когда мы посмотрели, что, конечно, цифровизация шагает семимильными шагами, мы открыли рубрику «Задай вопрос председателю райисполкома». Везде есть «Задай вопрос власти», но лицо должны были видеть люди, кому они задают этот вопрос. И любой человек любой вопрос мог задать на просторах интернет-пространства и получить ответ от председателя райисполкома. И эту рубрику мы начали, по-моему, в 2017 году. И на сегодня, если в самом начале это было порядка 120-150 вопросов, то на сегодня за год мы уже в четыре раза меньше получаем вопросов. Не потому что интерес пропал, а потому что решаются проблемы. Вот предыдущий наш собеседник говорил о наведении порядка на земле. Существует 668-е постановление, по которому мы должны обязательно контролировать, что у нас происходит, как происходит.