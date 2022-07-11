Сергей Клишевич: «Нужно посмотреть, где ржавчина, что-то подкрутить, заменить, посмотреть, провести работу над ошибками»

Новости Беларуси. Порядок должен быть во всем! Почему этот лозунг зазвучал по-новому? Так ли важна исполнительская дисциплина на местах? Что для успеха всей страны должен сделать каждый белорус? Философская дискуссия на вполне практичную тему – ответ у топовых экспертов в ток-шоу «По существу» в прямом эфире.
Алена Сырова, СТВ:
Одно дело принимать решение в такой мирной ситуации, совершенно другое – в стрессовой. Мы тот же 2020 год вспоминаем.
Кирилл Казаков, СТВ:
Мы прошли 2020 год, мы знаем, что иногда решения принимаются в течение 30 секунд – другого невозможно. Просто невозможно.
Анатолий Булавко, заместитель командующего ВВС и ПВО:
Коллеги, это нормально.
Вадим Боровик, политолог:
Нас может радовать, мы все-таки подошли к 2022 году, не развалив, а сохранив систему. Да, у нас есть что поднастроить. Вы когда ванну принимаете, вы поднастраиваете. Сегодня, развивая Беларусь, нам надо поднастроить, мы видим где-то болевые точки, но у нас есть и кадровый потенциал, и интеллектуальный потенциал, и промышленный потенциал, и лидер у нас достойный, и пример для многих. Поэтому мы справимся, не надо себя посыпать пеплом, но болевые точки и нарывы надо вскрывать и уничтожать и бороться с ними.
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
В целом надо сказать, поддержу Вадима, мы не просто справились сегодня. Наша система государственного управления – это пример для многих. Она не разрушилась, как многие системы других государств, и так скажем, не отдала свое государство в лапы тех стран, которые все это здесь творили и хотели утворить. Поэтому это сегодня пример для остальных. Правильно, нужно посмотреть, где ржавчина, что-то подкрутить, заменить, посмотреть, провести работу над ошибками – то, что мы и делаем все вместе. Но самое главное – это человек. Других людей не будет. Вот те, кто у нас в стране живет, те и будут руководителями и директорами. Наша главная задача, все-таки вернусь к этому тезису, отобрать их. Да, в Японии отбирают с детского сада: этот будет инженером, этот директором, этот министром. У нас свои традиции, надо опираться на наши традиции. Но со школьной скамьи надо начинать заниматься это делать: и молодежным организациям, и другим гражданским институтам в обществе, и в целом государству. И тогда у нас не будет короткой и узкой скамейки запасных. У нас будет из кого выбрать.
Кирилл Казаков:
У нас существуют и Академия управления при Президенте, у нас есть кадровый резерв как у председателя облисполкома, так и у главы государства. И в принципе, мы готовим кадры. Я согласен. Единственное, что тенденция, у нас действительно много хороших управленцев гражданских становятся из тех, кто носил раньше погоны. Наверное, все-таки армия, дисциплина и устав помогают в этом.
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