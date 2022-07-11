Как обстоят дела с долгостроем в Беларуси? Вот что рассказали в КГК

Новости Беларуси. Порядок должен быть во всем! Почему этот лозунг зазвучал по-новому? Так ли важна исполнительская дисциплина на местах? Что для успеха всей страны должен сделать каждый белорус? Философская дискуссия на вполне практичную тему – ответ у топовых экспертов в ток-шоу «По существу» в прямом эфире. Алена Сырова, СТВ:

Наверное, ни одно совещание у главы государства за последнее время не обходится без словосочетания «главное требование – дисциплина» из уст Президента. Возникает логичный вопрос: у нас что, с этим какие-то проблемы? Очень часто звучат поручения и помощникам, и Комитету государственного контроля отслеживать ситуацию, какие-то нарушения выявлять, пресекать. Николай Анатольевич, вопрос сразу к вам. Как продвигается работа конкретно по вашему направлению и действительно ли настолько плачевная ситуация, что Президенту на это приходится обращать внимание так часто?

Николай Зеньчик, начальник управления контроля за использованием государственной собственности Комитета государственного контроля Беларуси:

Действительно, с этим вопросом и тема сегодняшней программы очень актуальная. Потому что недаром глава государства ставит вопрос исполнительской дисциплины в край угла. Потому что это, наверное, сегодня самый главный вопрос и вокруг него все крутится. Если мы решим эту проблему, если мы наладим эффективную исполнительскую дисциплину, каждый человек будет на своем месте и будет понимать, что он делает, как он делает и насколько он качественно это делает. То, поверьте мне, мы решим очень много проблем всех, которые сегодня у нас существуют. И мы сделаем, если так сказать, и рывок вперед, и у нас будут совершенно другие показатели работы, у нас и ситуация экономическая будет совершенно другая. Кирилл Казаков, СТВ:

Скажите, это системная проблема или это все-таки точечная вещь, которую вы находите, пытаетесь решить? Николай Зеньчик:

Давайте признавать и фактам в лицо смотреть. Раз глава государства это поднимает – этот вопрос системный. Именно его нужно системно и решать. Алена Сырова:

С какими случаями за последнее время вы столкнулись? И как вообще выявить то самое нарушение исполнительской дисциплины, что это вообще есть? У вас какой-то критерий?