Как обстоят дела с долгостроем в Беларуси? Вот что рассказали в КГК
Новости Беларуси. Порядок должен быть во всем! Почему этот лозунг зазвучал по-новому? Так ли важна исполнительская дисциплина на местах? Что для успеха всей страны должен сделать каждый белорус? Философская дискуссия на вполне практичную тему – ответ у топовых экспертов в ток-шоу «По существу» в прямом эфире.
Алена Сырова, СТВ:
Наверное, ни одно совещание у главы государства за последнее время не обходится без словосочетания «главное требование – дисциплина» из уст Президента. Возникает логичный вопрос: у нас что, с этим какие-то проблемы? Очень часто звучат поручения и помощникам, и Комитету государственного контроля отслеживать ситуацию, какие-то нарушения выявлять, пресекать. Николай Анатольевич, вопрос сразу к вам. Как продвигается работа конкретно по вашему направлению и действительно ли настолько плачевная ситуация, что Президенту на это приходится обращать внимание так часто?
Николай Зеньчик, начальник управления контроля за использованием государственной собственности Комитета государственного контроля Беларуси:
Действительно, с этим вопросом и тема сегодняшней программы очень актуальная. Потому что недаром глава государства ставит вопрос исполнительской дисциплины в край угла. Потому что это, наверное, сегодня самый главный вопрос и вокруг него все крутится. Если мы решим эту проблему, если мы наладим эффективную исполнительскую дисциплину, каждый человек будет на своем месте и будет понимать, что он делает, как он делает и насколько он качественно это делает. То, поверьте мне, мы решим очень много проблем всех, которые сегодня у нас существуют. И мы сделаем, если так сказать, и рывок вперед, и у нас будут совершенно другие показатели работы, у нас и ситуация экономическая будет совершенно другая.
Кирилл Казаков, СТВ:
Скажите, это системная проблема или это все-таки точечная вещь, которую вы находите, пытаетесь решить?
Николай Зеньчик:
Давайте признавать и фактам в лицо смотреть. Раз глава государства это поднимает – этот вопрос системный. Именно его нужно системно и решать.
Алена Сырова:
С какими случаями за последнее время вы столкнулись? И как вообще выявить то самое нарушение исполнительской дисциплины, что это вообще есть? У вас какой-то критерий?
Николай Зеньчик:
Да нет. Я могу привести простой пример на актуальные проблемы на примере долгостроев. Которые сейчас по всей стране. Сегодня вплотную Комитет госконтроля занимается вопросами долгостроев. Мы буквально с начала прошлого года начали вплотную… У нас на начало прошлого года было в стране 4 500 долгостроев, и когда мы ими начали заниматься вплотную и смотреть после поручения главы государства, то мы увидели, что практически около 90 % этих долгостроев – это то, что у нас с 1980-х, 1990-х годов сидит. То есть мы понимаем, что это многие годы уже, десятилетия проблема не решалась. И буквально уже год и первый квартал этого года, уже полугодие мы снизили на 51 % этих долгостроев.
Но мы видим, что этот вопрос можно было бы решить более эффективно и быстрее разобраться. А в чем вопрос? Вопрос в исполнительской дисциплине. Потому что чтобы с этим вопросом разобраться, нужно было все элементарно сделать: отработать каждый детально объект. То есть взять долгострой, посмотреть причины его не ввода в эксплуатацию своевременно, сколько нужно денег сегодня решить вопрос. И вот, подходим к нашей теме. Из-за того, что формально отнеслись на местах к этому вопросу и детально объекты не отработали, мы на сегодня пожинаем плоды того, что мы не знаем, сколько нам нужно денег на оставшиеся (на сегодня остаются 2 200 объектов). Мы не знаем, как их решить.
Кирилл Казаков:
Долгострои – это видная история. Мы едем в городе, видим недостроенное здание, офис, еще чего-то. Это понятно, это на виду, строительство. А в каких сферах еще подобная вещь процветает? И какие сферы по, скажем, ранжированию, лидируют в этом всем?
Николай Зеньчик:
Наверное, каждый будет говорить о своей сфере. Вопрос контроля госсобственности. Именно на сегодня очень актуален вопрос наведения порядка на земле. Глава государства всегда этот вопрос ставит. И здесь он очень обширный, этот вопрос. И элементарно наведение порядка. Я имею в виду, мы все с вами сталкиваемся – это и наведение возле домов наших, чтобы было все облагорожено, и мусор куда мы выбрасываем, чтобы были созданы места для этого. И на кладбищах наведение элементарного порядка.
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