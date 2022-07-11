«Погибаешь под этими бумагами и бюрократией». Илья Бегун о проблемах системы

Алена Сырова, СТВ: Формализм в принятии, вернее, в исполнении определенных решений. Очень часто – каждый, думаю, может привести примеры, когда вопрос решается, но лучше бы не решался. Илья, ты очень резко в своем Telegram-канале отреагировал… Было видно, что отозвался у тебя этот тезис Президента. Можешь сказать почему? Ты что, очень часто с этим сталкиваешься?

Новости Беларуси. Порядок должен быть во всем! Почему этот лозунг зазвучал по-новому? Так ли важна исполнительская дисциплина на местах? Что для успеха всей страны должен сделать каждый белорус? Философская дискуссия на вполне практичную тему – ответ у топовых экспертов в ток-шоу « По существу » в прямом эфире.

Илья Бегун, аналитик:

В принципе, как человек, который имеет взаимодействие с госорганами, я столкнулся и с проявлением реализованных планов по оптимизации, но также, соответственно, обратная ситуация, когда ты просто настолько погибаешь под этими бумагами и бюрократией, что ты просто не можешь решить свою задачу, у тебя заканчиваются нервы. Но я хотел о другом, скорее, сказать. Была озвучена фраза: у нас большое количество проблем. А кто о них знает? Почему, пока не прилетит нагоняй от Президента, об этих проблемах ни один чиновник не выйдет и не признается, что да, у меня есть еще… почему никто не выходит, не говорит?

Потому что их не могут собственные же СМИ наши государственные, в частности, областные ничего с ними поделать. Потому что под кем они? Зачастую под исполкомами. А что возникает в этом случае? Не дай бог покритикуешь. У нас был случай в редакции буквально недавно. Пришли из руководства областной газеты, не входящей даже в наш холдинг. Просто к людям, которые могут выслушать, сказали: два года назад мы посмели покритиковать исполнительную власть на месте, нас чуть всех не разогнали. А сейчас хотят разогнать за то, что нет критических материалов.

Алена Сырова:

Президент поручение дал.

Илья Бегун:

Вот. Пока Президент нагоняй не сделает, никто шевелиться не хочет.