«Это те, кому что-то надо». Кто должен быть руководителем и почему с выбором кадров возникают проблемы?

Новости Беларуси. Порядок должен быть во всем! Почему этот лозунг зазвучал по-новому? Так ли важна исполнительская дисциплина на местах? Что для успеха всей страны должен сделать каждый белорус? Философская дискуссия на вполне практичную тему – ответ у топовых экспертов в ток-шоу «По существу» в прямом эфире.

Кирилл Казаков, СТВ:

Очень многие люди профессионально развиваются по горизонтали: он достиг определенного уровня, и он становится мастером своего дела, просто профессиональным богом этой истории, и его не интересует эта штука, и он растет сам по себе. А кто-то растет по вертикали. Алена Сырова, СТВ:

Как говорят, лучше всех в колхозе работала лошадь, но председателем так и не стала. Кирилл Казаков:

Что лучше? Или же это все дело в амбициях?

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Тут невозможно определить – все индивидуально. В мире, в том числе и Беларусь, общество делится на две части: 20 % населения Земли – это те, кому что-то надо, они рвутся, они дома не будут сидеть, им надо что-то делать, что-то возглавлять, организовывать, и им это хорошо, и обществу, главное – в нужном русле это делать; остальным 80 % достаточно работа-дом, куда-то в санаторий съездили, пообщались, и они тоже прекрасно живут, хорошо себя чувствуют. И наша задача сегодня: отсеять 20 % лидеров и заставить служить государству. Кирилл Казаков:

Может быть, у нас те руководители, о которых мы говорим, что они не совершают хорошие поступки, не держат в рамках свой коллектив, недисциплинированные, они не из тех 20 %?