«Это те, кому что-то надо». Кто должен быть руководителем и почему с выбором кадров возникают проблемы?
Новости Беларуси. Порядок должен быть во всем! Почему этот лозунг зазвучал по-новому? Так ли важна исполнительская дисциплина на местах? Что для успеха всей страны должен сделать каждый белорус? Философская дискуссия на вполне практичную тему – ответ у топовых экспертов в ток-шоу «По существу» в прямом эфире.
Кирилл Казаков, СТВ:
Очень многие люди профессионально развиваются по горизонтали: он достиг определенного уровня, и он становится мастером своего дела, просто профессиональным богом этой истории, и его не интересует эта штука, и он растет сам по себе. А кто-то растет по вертикали.
Алена Сырова, СТВ:
Как говорят, лучше всех в колхозе работала лошадь, но председателем так и не стала.
Кирилл Казаков:
Что лучше? Или же это все дело в амбициях?
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Тут невозможно определить – все индивидуально. В мире, в том числе и Беларусь, общество делится на две части: 20 % населения Земли – это те, кому что-то надо, они рвутся, они дома не будут сидеть, им надо что-то делать, что-то возглавлять, организовывать, и им это хорошо, и обществу, главное – в нужном русле это делать; остальным 80 % достаточно работа-дом, куда-то в санаторий съездили, пообщались, и они тоже прекрасно живут, хорошо себя чувствуют. И наша задача сегодня: отсеять 20 % лидеров и заставить служить государству.
Кирилл Казаков:
Может быть, у нас те руководители, о которых мы говорим, что они не совершают хорошие поступки, не держат в рамках свой коллектив, недисциплинированные, они не из тех 20 %?
Сергей Клишевич:
Вполне возможно, поэтому это настоящее искусство для государства: отобрать из общества этих 20 % с помощью общественных объединений (БРСМ, профсоюзы, «Белая Русь»), с помощью других форм общественной организации, политических партий в том числе, которые сегодня должны играть более активную роль в жизни нашего общества. Эти институты, как и во всем мире, должны отобрать эти 20 % людей и дать им возможность управлять теми направлениями, которые им интересны. По которым они учились, где им уже неинтересно просто быть специалистом в своей области, а им важно распространять свои опыт, знания на остальных людей. Сегодня это задача № 1. Она в том числе влияет на дисциплину и порядок по многим направлениям. И есть те направления сегодня, такие предприятия, организации, где люди попадают случайным образом из тех 80 %. Где-то бывают успешные опыты, а где-то, к сожалению, человек просто лежит на должности, и страдают все: и человек, и дело, которое ему доверено. В итоге у нас получаются кадровые просчеты, которые приводят, может быть, к поломке судеб тех людей, которые оказываются в подчинении такого человека.
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