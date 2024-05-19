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Яркие моменты визита Лукашенко в Азербайджан! Как прошла поездка белорусского лидера?

19 мая 2024 17:41
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Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Это на 100 % о визите нашего Президента в Азербайджан. Иметь таких друзей, как Ильхам Алиев, согласитесь, не то что не стыдно, а почетно, приятно. В наше время еще и показательно.

К Азербайджану не то что прислушиваются, с ним считаются крупные политические игроки, хотя с не менее богатыми ресурсами странами мы видим, как могут поступать. Так что дело здесь не только в нефти, но и в умении выстраивать суверенную политику. Очень напоминает Беларусь. Правда? Отношения Минска и Баку – это дружба, проверенная десятилетиями, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Мы общаемся, как братья, одинаково смотрим на мир, скажет Александр Лукашенко, и в этом наша сила. По наблюдениям нашего политобозревателя Алены Сыровой, которая следила за общением двух лидеров, президенты действительно были, можно сказать, не разлей вода и много времени общались тет-а-тет.

Яркие моменты визита Лукашенко в Азербайджан! Как прошла поездка белорусского лидера?-1

Только в первый день, по данным Telegram-канала Пул Первого, переговоры заняли без малого 11 часов. Ну, было видно, что лидерам не только есть о чем поговорить в деловом плане, а еще и по-человечески просто приятно пообщаться. Лукашенко и Алиев изучали воздушные перспективы Карабаха. Президентам показали макеты новых аэропортов Физули и Зангилан. Их построили буквально за 2 года. Вместе лидеры передвигаются по городу. Причем Алиев за рулем. Также Президент Азербайджана лично проводил экскурсию для нашего Президента. Согласитесь, уровень!

Но в Карабах приехали все же не в туристических целях. Хотя жаль, что такая красота пока доступна не для всех. Карабах сильно пострадал во время военных действий. Наш Президент посетил самые проблемные районы. К примеру, город Физули, куда прилетел Александр Лукашенко, 30 лет входил в приграничную буферную зону, и теперь его нужно восстанавливать буквально с нуля.

Беларусь присоединится к этому процессу. Речь и о возведении агрогородков, и о поставках техники и минеральных удобрений. В этой части Карабаха земли очень плодородные, климат теплый, поэтому вложения в любом случае окупятся.

Но дело не только в деньгах. Как известно, друг познается в беде. Это тоже о Беларуси и Азербайджане, который в свое время протянул нам руку помощи, а сейчас пришла наша очередь. А за нами не заржавеет.

Из очень насыщенной командировки буквально сегодня утром вернулась наша Алена Сырова. Узнаем, какие впечатления она привезла с Апшеронского полуострова.

Яркие моменты визита Лукашенко в Азербайджан! Как прошла поездка белорусского лидера?-4

Если из трех насыщенных дней государственного визита Президента Беларуси в Азербайджан выбрать самый яркий и красноречивый момент, то это, конечно, совместная поездка в Карабах. И не только потому, что это первый визит нашего Президента на эти земли после окончательной точки в многолетнем азербайджано-армянском конфликте, здесь как раз все понятно, мы были последовательны все время в стремлении как можно скорее приступить к помощи в организации мирной жизни там.

Яркие моменты визита Лукашенко в Азербайджан! Как прошла поездка белорусского лидера?-7

Президент в разные времена лично много делал, чтобы остановить кровопролитие. Чтобы стороны могли договориться на удобоваримых условиях для двух стран. Нюансы как раз в деталях.

Яркие моменты визита Лукашенко в Азербайджан! Как прошла поездка белорусского лидера?-10

Александр Лукашенко и Ильхам Алиев из аэропорта Физули поехали в Шушу на одной машине. Несмотря на то, что в горах был непроглядный туман. То есть, невзирая на погоду, один доверил другому, а второй взял ответственность.

Яркие моменты визита Лукашенко в Азербайджан! Как прошла поездка белорусского лидера?-13

Могли бы делегировать? Конечно, но тогда не было такого эффекта. В первый день переговоров оба лидера анонсировали, что визит должен стать конкретным, а значит, нет возможности терять минуты.

Лукашенко – Алиеву: есть вопросы, которые уже надо не прорабатывать, а начинать реализовывать. Подробности.

Яркие моменты визита Лукашенко в Азербайджан! Как прошла поездка белорусского лидера?-16

Министры поручения реализовывать стали практически сразу. Внушительная их часть так или иначе касается помощи Беларуси в восстановлении карабахских земель, масштаб которых впечатляет.

Яркие моменты визита Лукашенко в Азербайджан! Как прошла поездка белорусского лидера?-19

Ильхам Алиев, Президент Азербайджана:
По существу, приходится с нуля восстанавливать территорию. Для сравнения скажу, на 50 % больше, чем территория такой страны, как Ливан. Это просто для иллюстрации того, что нам предстоит делать, где камня на камне не оставлено.

Яркие моменты визита Лукашенко в Азербайджан! Как прошла поездка белорусского лидера?-22

Их и осмотрели вместе с президентами, но еще раньше было решено, что в Агдамском районе появится наш агрогородок. Пока точно неясно, какой профиль АПК у него будет, но точно известно, что около десятка семей обретут там дом и работу.

Яркие моменты визита Лукашенко в Азербайджан! Как прошла поездка белорусского лидера?-25

Руслан Пархамович, министр архитектуры и строительства Беларуси:
Это первый пробный объект. Если все хорошо будет получаться, в ближайшем будущем мы распространим работу еще на несколько объектов. Мы, в принципе, готовы к такому сотрудничеству. И если все будет достаточно энергично, то к 2027 году мы уже зайдем широкими строительными силами. То есть мы уже приступим к возведению ряда объектов.

Лукашенко – Алиеву: если найдете место для Беларуси в возрождении Карабаха, дайте нам его. Читайте здесь.

Яркие моменты визита Лукашенко в Азербайджан! Как прошла поездка белорусского лидера?-28

Темпы, которыми их возрождают, поражают. Здесь точно есть чему поучиться. Без малого за три года построили два международных аэропорта, на очереди третий, в Шуше в сентябре откроют школу для 300 детей, укладывают дороги, прокладывают тоннели в скалах, реставрируют памятники. И все же кое-что Александр Лукашенко рекомендует оставить нетронутым.

Яркие моменты визита Лукашенко в Азербайджан! Как прошла поездка белорусского лидера?-31

И там, знаете, пули остались на подбородке.

Александр Лукашенко:
Расстреливали…

Ильхам Алиев:
Все видел Александр Григорьевич по дороге с Физули.

Александр Лукашенко:
Кто стреляет в иконы и памятники, это варвары.

Нельзя забыть ни боли, ни побед, ни помощи тех, кто в трудную минуту подал руку. Президент Азербайджана на протяжении визита благодарил белорусского лидера.

Яркие моменты визита Лукашенко в Азербайджан! Как прошла поездка белорусского лидера?-34

Принятые вместе решения, например, о создании совместного производства автомобильной техники, сыграли в плюс обоим государствам, теперь решено их развивать, более того, построить схожее по производству удобрений и лекарственных средств! Это еще один путь к независимости, новому этапу качественного развития и рынкам.

Лукашенко о совместном с Азербайджаном производстве минеральных удобрений: «Чего тут медлить?»

Яркие моменты визита Лукашенко в Азербайджан! Как прошла поездка белорусского лидера?-37

Политическое понимание тоже есть. В разные времена мы могли друг на друга рассчитывать. Не забыт, например, момент, когда в 2010-м нам нужно было в срочном порядке расплачиваться по задолженности с Россией. Краткосрочный кредит, поддержку тогда оказал как раз Азербайджан.

Лукашенко про отношения с Алиевым: мы общаемся как братья, одинаково понимаем мир.

Яркие моменты визита Лукашенко в Азербайджан! Как прошла поездка белорусского лидера?-40

У нас схожие ценности, и у Президентов стиль управления тоже схожий.

Ильхам Алиев:
Активно работаем последние 20 лет. За эти годы в разных ситуациях мы всегда сохраняли приверженность нашим ценностям – добру, достоинству, честности в отношениях и нацеленности на результат.

Яркие моменты визита Лукашенко в Азербайджан! Как прошла поездка белорусского лидера?-43

Сегодня Азербайджан – гарант мира и безопасности в регионе. И двигаясь к ней, страна только выигрывает, как справедливо заметил Александр Лукашенко. Да, не без ресурсов, но, согласитесь, в мире достаточно примеров, когда исходные отнюдь не самые плохие данные растрачивали или отдавали другим по безалаберности, недальновидности или элементарному отсутствию стратегического видения ситуации.

Яркие моменты визита Лукашенко в Азербайджан! Как прошла поездка белорусского лидера?-46

Алена Сырова, политический обозреватель:
Баку в плане погоды очень переменчив, чего не скажешь о политическом климате. И в этом определенное сходство Беларуси и Азербайджана. Мы последовательно придерживаемся выбранной стратегии и наших врожденных ценностей. Посудите сами, такой небольшой штрих к портрету двусторонних отношений: в пандемийные времена, когда принято было в мировом политическом сообществе сводить личные контакты глав государств до минимума, Александр Лукашенко и Ильхам Алиев встречались здесь, в Баку, тет-а-тет. С глазу на глаз обсуждали нашу повестку. И в этот раз оба подчеркивали, что исполнение личных договоренностей планируют держать под пристальным личным контролем.

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# Беларусь-Азербайджан # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Ильхам Алиев # Руслан Пархамович

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