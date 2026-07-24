Площадь полигона 34 га – как спасатели МЧС отрабатывают ликвидацию ЧС

Говорят, что спасателем не становятся, им нужно родиться. Однако за стенами Университета гражданской защиты знают другую правду. Геройство – это ежедневный и изнурительный труд. Спасению жизни тоже надо учиться. Закалить характер раз и навсегда невозможно. Меняются технологии, меняются чрезвычайные ситуации, чтобы их ликвидировать, мало одной отваги. Нужны уникальные знания, соответствующие нынешней ситуации. Получить их можно в Институте переподготовки и повышения квалификации Университета гражданской защиты МЧС. В этом году он празднует свое 30-летие.

Виталий Рыбак, начальник филиала «Институт подготовки и повышения квалификации» Университета гражданской защиты МЧС Республики Беларусь:

Сегодня институт представляет собой большой многофункциональный комплекс. Территория института порядка 43 гектаров, на которых расположено более 30 учебных площадок. Подготовка здесь ведется на всех уровнях. Будущие спасатели повышают свои знания в области ликвидации чрезвычайных ситуаций в учебно-лабораторном корпусе, оснащенном уникальным оборудованием. Когда дело доходит до практики, на помощь приходит полигон.

Ангелина Кошина, корреспондент:

На первый взгляд эта территория похожа на полосу препятствий из компьютерной игры. На самом деле это многофункциональный полигон, на котором моделируют десятки ЧС – пожары, землетрясения, авто- и авиакатастрофы. Площадь полигона составляет 34 гектара, на которых размещено более 29 учебных площадок.