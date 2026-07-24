Лукашенко: прошу по всем инвестпроектам четко сказать, где реальные проблемы, а где – волокита

Для успешного освоения дальних рынков простой торговли уже мало. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании об ускорении работы по ключевым инвестиционным проектам Беларуси с зарубежными странами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, Беларусь активно сотрудничает с Африканским континентом. Пока там, подчеркнул Президент, получается реализовать относительно небольшие проекты с прямыми белорусскими инвестициями. В связи с этим Президент поручил правительству определить конкретные направления работы в Африке. Инструментарий для достижения этих целей имеется.

Во Дворец Независимости пригласили представителей Администрации Президента, членов правительства и руководство Нацбанка. Эта встреча – элемент президентского контроля реализации важнейших договоренностей с иностранными партнерами. Они были достигнуты в ходе визитов главы государства в ряд стран Восточной и Юго-Восточной Азии.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Важно понять, что нам мешает. Первое – наша собственная внутренняя неразворотливость, недисциплинированность и бюрократия, сами по себе создаем надуманно бюрократические проблемы, с которыми героически боремся месяцами.

И даже – часто я приводил эти примеры – бывает так: Президент принял решение. Осталось только его облечь и подписать соответствующий указ Президента или распоряжение. Месяцами принятое решение вы пытаетесь на одном листе подготовить указ или распоряжение для подписания Президента. Последний пример – история с проектом нового, как я уже говорил, целлюлозного комбината на Витебщине.

Оказывается, нужно аж два указа Президента. Первый, чтобы в буквальном смысле слова расчистить площадку под строительство старых инвесторов. Второй, чтобы запустить новый инвестпроект. Ну два так два. Не важно, два или один, но вы внесите.

Начинают предлагать: а давайте все в один указ, а другие в два указа. Чиновники переливают из пустого порожнее который месяц, а проект не двигается. Вот отсюда и предложение. Боты одели, кирзовые сапоги – и в армию. Договоренность на высшем уровне давно достигнута. А мы утонули в бюрократии. Я прошу по всем инвестпроектам, которые будем сегодня обсуждать, четко сказать, где реальные проблемы, а где – волокита с нашей стороны.