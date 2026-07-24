Три работника из Клецкого района первыми в Беларуси перевезли 2 тыс. тонн зерна

Каравай страны растет. По данным Минсельхозпрода, убрано 18 % площадей. Уже намолочено 1 миллион 453 тысячи тонн зерна, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В лидерах жатвы – аграрии центрального региона: они собрали 359 тысяч тонн зерна. Используют каждую погожую минуту, чтобы выйти в поля. Есть и первые лидеры кампании. В Клецком районе сразу три работника сельхозпредприятия «Кухчицы» первыми в стране достигли знакового рубежа в 2 тысячи тонн зерна. О тех, кто создает продовольственную безопасность страны, – сюжет Татьяны Волынчик.

Погода в этом сезоне испытывает аграриев на прочность. Но темпы не сбавляют, а в сельхозпредприятии «Кухчицы» добиваются лучших результатов. Именно здесь трудится комбайнер Павел Шутило. В 2025 году он поставил абсолютный рекорд: намолотил 8 тысяч тонн зерна. В этом сезоне урожай снова ударный: первый в стране взял рубеж в 2 тысячи тонн. Секрет успеха – в любви к делу и надежной технике. Павел Шутило, механизатор сельхозпредприятия «Кухчицы»:

Приблизительно это моя 16-я уборочная. На «Лиде» начинал, на старом комбайне. Второй сезон на новом. Это хороший комбайн, удобный для человека, чтобы не так уставал на работе. Все комфортно. Профсоюзы вышли в масштабные рейды по сельхозпредприятиям Беларуси.