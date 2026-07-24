Три работника из Клецкого района первыми в Беларуси перевезли 2 тыс. тонн зерна
Каравай страны растет. По данным Минсельхозпрода, убрано 18 % площадей. Уже намолочено 1 миллион 453 тысячи тонн зерна, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В лидерах жатвы – аграрии центрального региона: они собрали 359 тысяч тонн зерна. Используют каждую погожую минуту, чтобы выйти в поля.
Есть и первые лидеры кампании. В Клецком районе сразу три работника сельхозпредприятия «Кухчицы» первыми в стране достигли знакового рубежа в 2 тысячи тонн зерна.
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Погода в этом сезоне испытывает аграриев на прочность. Но темпы не сбавляют, а в сельхозпредприятии «Кухчицы» добиваются лучших результатов. Именно здесь трудится комбайнер Павел Шутило. В 2025 году он поставил абсолютный рекорд: намолотил 8 тысяч тонн зерна. В этом сезоне урожай снова ударный: первый в стране взял рубеж в 2 тысячи тонн. Секрет успеха – в любви к делу и надежной технике.
Павел Шутило, механизатор сельхозпредприятия «Кухчицы»:
Приблизительно это моя 16-я уборочная. На «Лиде» начинал, на старом комбайне. Второй сезон на новом. Это хороший комбайн, удобный для человека, чтобы не так уставал на работе. Все комфортно.
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Но намолотить – только полдела. Чтобы сохранить урожай, нужно довезти его в закрома. Виталий Кишко уже седьмой год подряд доставляет зерно от поля на сушильный комплекс. За сутки его рейсы исчисляются десятками: каждая поездка требует предельной концентрации, чтобы не потерять ни зернышка.
Виталий Кишко, водитель сельхозпредприятия «Кухчицы»:
Дедушка работал в сельском хозяйстве, родственники по линии отца тоже работали. Всегда, все время убираем. Ничего на полях не остается. Ты наперед уже просчитываешь, какой комбайн должен замигать, как проехать лучше, чтобы не увязнуть где-нибудь в поле.
В сельхозпредприятии «Кухчицы» 4 800 тонн озимого ячменя уже в закромах. Приступили к уборке озимого рапса. Всего под зерновые в этом сезоне отвели более 1 600 гектаров: в сравнении с прошлым годом площади почти не изменились, но ставку сделали на продуктивность каждого гектара. Несмотря на капризы погоды, работы идут по графику.
Подробности в видео.