Алиев: мы были бы рады, если бы белорусские компании участвовали в восстановлении освобождённых территорий

Беларусь и Азербайджан одинаково понимают мир и то, куда он движется. Между нами нет закрытых тем – об этом заявил Президент нашей страны во время государственного визита в Азербайджан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь и Азербайджан одинаково понимают мир и то, куда он движется. Между нами нет закрытых тем – об этом заявил Президент нашей страны во время государственного визита в Азербайджан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ильхам Алиев пригласил Александра Лукашенко во время встречи на полях саммита СНГ в Петербурге, и в течение нескольких месяцев он был организован. Официальный Минск и Баку связывают давние дружеские отношения, а с сегодняшнего дня две столицы связаны и побратимски. Соответствующий документ подписали в присутствии двух президентов – разумеется, он не единственный. Достигнуты договоренности и в сфере сельского хозяйства, и в таможенной.
Алиев: ни у кого не вызывает сомнения, что Беларусь и Азербайджан – это два надежных друга – подробности.
Ильхам Алиев, Президент Азербайджана:
Перспективы нашего взаимодействия – мы видим огромный потенциал и увеличение товарооборота. И в продолжение расширения промышленной кооперации – в сотрудничестве в сельском хозяйстве. Ну и, конечно же, мы были бы рады, если бы белорусские компании, предприятия участвовали бы в восстановлении освобожденных территорий.
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