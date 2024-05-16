Алиев: мы были бы рады, если бы белорусские компании участвовали в восстановлении освобождённых территорий

​Беларусь и Азербайджан одинаково понимают мир и то, куда он движется. Между нами нет закрытых тем – об этом заявил Президент нашей страны во время государственного визита в Азербайджан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.