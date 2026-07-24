Лукашенко поздравил коллектив и ветеранов ОАО «Савушкин продукт» с 50-летием предприятия

Одно из ведущих предприятий перерабатывающей отрасли Беларуси отмечает 50-летие основания. Коллектив и ветеранов ОАО «Савушкин продукт» поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Полвека – это не просто круглая дата, а целая эпоха: от строительства Брестского молочного комбината до создания одного из крупнейших производителей молочной продукции в Восточно-Европейском регионе и СНГ.

«Савушкин продукт» по праву считается визитной карточкой Беларуси. Ваши достижения получают высшее признание, а присвоение Государственного знака качества является заслуженной наградой за неустанный поиск и новаторство.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что флагман отечественной молочной отрасли будет покорять новые вершины, укреплять продовольственную безопасность страны и ее авторитет на международной арене.