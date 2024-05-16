Лукашенко про отношения с Алиевым: мы общаемся как братья, одинаково понимаем мир

В отношениях Минска и Баку нет закрытых тем, стороны одинаково понимают мир и куда он движется. Об этом заявил глава белорусского государства на переговорах с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До этого лидеры общались в формате «один на один». Встреча длилась полтора часа. Затем к ним присоединились делегации.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас нет закрытых тем, у нас все открыто. Если бы кто-то услышал, какие вопросы мы обсуждаем, они бы подумали: какие же у нас отношения? Самые добрые, самые близкие. Мы общаемся как братья, одинаково понимаем мир, куда он движется.