Лукашенко о совместном с Азербайджаном производстве минеральных удобрений: «Чего тут медлить?»

Беларусь и Азербайджан одинаково понимают мир и то, куда он движется. Между нами нет закрытых тем, об этом заявил Президент нашей страны во время государственного визита в Азербайджан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эффективность на конкретных примерах. Азербайджан – цветущая страна. Чтобы оставаться таковой, мало только хороших исходных данных, важно их удобрять. Частично добавки производят здесь, но есть те, что можем помочь произвести мы. Тем более в своем запросе Азербайджан не одинок. Рынок куда шире и перспективнее.