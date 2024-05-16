Лукашенко о совместном с Азербайджаном производстве минеральных удобрений: «Чего тут медлить?»

Беларусь и Азербайджан одинаково понимают мир и то, куда он движется. Между нами нет закрытых тем, об этом заявил Президент нашей страны во время государственного визита в Азербайджан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эффективность на конкретных примерах. Азербайджан – цветущая страна. Чтобы оставаться таковой, мало только хороших исходных данных, важно их удобрять. Частично добавки производят здесь, но есть те, что можем помочь произвести мы. Тем более в своем запросе Азербайджан не одинок. Рынок куда шире и перспективнее.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы договорились о совместном производстве комплексных минеральных удобрений. Чего тут медлить? Надо делать комплексные смешанные удобрения и начинать с внутреннего рынка, чтобы Азербайджан где-то не просил какие-то удобрения, а здесь производить. У нас есть технологии, мы готовы это делать. И обеспечивать весь регион, он колоссальный: Иран, Пакистан, Индия – они потребляют огромное количество минеральных удобрений. Мы предложим комплексное. Поэтому такой вопрос надо решать до ноября, продвинуться. Такие задачи были поставлены.
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